Francia al voto: testa a testa tra Macron e Le Pen con l’incognita astenuti

Il primo turno è segnato. I sondaggi sono abbastanza chiari: passeranno al ballottaggio Emmanuel Macron e Marine Le Pen, come nel 2017. Difficile pensare a errori macroscopici delle rilevazioni statistiche: i francesi hanno superato la ritrosia a dichiarare il loro consenso per la destra radicale, che aveva pesato in passato, e i numeri non lasciano spazio a equivoci. È vero che il candidato Eric Zemmour è una novità rilevante e i sondaggi potrebbero far fatica a centrare i suoi risultati, ma non si può pensare a una grande rimonta, dall’attuale 9%, ben lontano dal 14% di metà febbraio.

Forze radicali in rimonta

Le tendenze, del resto, sono molto evidenti. Macron è in calo al 25%, rispetto a un massimo del 29% circa indicato dai sondaggi di metà marzo, mentre Marine Le Pen, attorno al 23% e Jean-Luc Mélenchon, al 17%, sono ai massimi degli ultimi sondaggi, segno chiarissimo che gli ultimi eventi stanno premiando le forze radicali. È anzi impressionante notare il parallelismo tra le tendenze di fondo, nei sondaggi, dei consensi del leader della destra populista e quelli del leader della sinistra radicale. Le Pen ha lentamente guadagnato terreno sul rivale, dopo averlo perso a inizio anno, ma la distanza è rimasta grosso modo stabile.

La polarizzazione della società

Se una parte almeno della società francese è sempre polarizzata - sia pure all’interno di un clivage destra/sinistra ancora evidentemente molto vivo - non sorprende l’insuccesso delle figure pragmatiche dei due grandi schieramenti. Valérie Pécresse, esponente dei Républicains, i neogollisti, aveva raggiunto il 16% dei consensi insidiando Marine Le Pen nella conquista del secondo turno, ma ora è calata fino all’8% circa. A sinistra, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo che nella capitale è riuscita a riunire le diverse anime della sinistra, non riesce oggi ad andare oltre il 2%, ma anche nei momenti più felici della sua campagna elettorale aveva appena toccato il 6%, mentre i Verts, la sorpresa delle elezioni europee riconfermata in quelle amministrative, restano penalizzati dall’assenza di una figura “presidenziale”. Yadot ha toccato nei sondaggi l’8%, ma ora è intorno al cinque per cento.

Verso un secondo turno molto incerto

Macron con il suo 25,5%, sia pure in calo, potrebbe persino cantare vittoria: nel 2017 aveva ottenuto un 24%; ma la rimonta di Marine Le Pen, che potrebbe superare le percentuali di cinque anni fa malgrado la concorrenza di Zemmour impensierisce molto. Il secondo turno appare al momento trop serré, troppo incerto, mentre non molti giorni fa - come del resto nei mesi precedenti - sembrava una passeggiata per il presidente uscente. La guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi, e lo scandalo dei consulenti, tra cui McKinsey, pagati l’anno scorso 893,9 milioni di euro contro 379 milioni, hanno fatto risorgere vecchie, e mai del tutto sopite polemiche: il “presidente-banchiere”, “il presidente dei ricchi”, l’uomo che ha cancellato la tassa sulle fortune e ha aumentato i prezzi di gasolio e benzina - scatenando le lunghe proteste dei Gilets Jaunes - il leader che non ha voluto ascoltare le pressanti domande delle vaste campagne francesi, e ha proposto - e riproposto, in campagna elettorale - una complessa riforma del complicato sistema previdenziale di cui è rimasto vivo nella memoria dei francesi un solo aspetto: l’aumento dell’età pensionabile.

Per Macron consensi stabili ma nessuno scatto

Macron, del resto, non è riuscito ad aumentare i propri consensi dopo cinque anni di presidenza, malgrado la frammentazione a sinistra e la divisione delle ultime settimane a destra. Il leader politico che voleva prestare attenzione al lato simbolico della politica non è riuscito a mobilitare davvero i francesi avversari degli opposti radicalismi. Il vero protagonista del voto di oggi potrebbe allora risultare l’astensionismo: non è chiaro chi potrà davvero aiutare - l’esito del primo turno potrà avere un valore simbolico importante, nella campagna per il ballottaggio - ma è comunque un segnale non rassicurante per la democrazia francese e per il presidente stesso.