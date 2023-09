Franciacorta, così vino e cibo affondano le radici nella cultura italiana

Maddalena Fossati ha mostrato tutto l'orgoglio – e la speranza – legati alla candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco: «La parte più difficile l’abbiamo fatta. Ora – ha detto – si tratta di lavorare insieme seguendo la stessa narrativa e identificare un concetto comune di cucina italiana. E sento che ce la faremo».

Il ruolo di chef e blogger

Davide Oldani, sostenitore da sempre della stagionalità dei prodotti, ha detto ammette di essersi aperto a un concerto di modernità, che include anche «la coltivazione idroponica e aeroponica», e sottolinea quanto sia importante «tornare a un concetto di human sustainability, con una gestione corretta dell'ambiente ma anche del capitale umano».

Enrico Bartolini ha posto l’accento sul compito degli chef, al di là del saper cucinare, ma nel dover «essere ambasciatori e persone per bene». Nel concetto del buon servizio «c’è anche l'accogliere i ragazzi più giovani e rassicurarli sul futuro».

L'importanza delle tradizioni è stato invece il focus di Andrea Berton, che spiega quanto «anche il passato sia molto importante, perché racchiude la conoscenza per sviluppare concetti diretti verso il futuro».

Enrico Cerea ha mesos l’accento pone sulla fortuna che hanno gli chef che lavorano in Italia, spiegando che «siamo proprio nati nel paese giusto» e sull'orgoglio di riuscire a fidelizzare i clienti «che a volte diventano anche amici» al proprio ristorante.Sullo stesso tema, anche Riccardo Scalvinoni aggiunge quanto la Franciacorta, con i suoi prodotti e i suoi vini, sia «un posto incredibile, visitato per mille motivi dai turisti di tutto il mondo»

L’importanza di avere un briciolo di follia è il messaggio di Carlo Cracco, il quale ha sostenuto che nel mondo della ristorazione «tutto è possibile, basta crederci».

Chiara Maci ha sottolineato quanto sia indispensabile il web come mezzo per veicolare temi legati alla cucina: lei stessa ha cominciato 13 anni fa con questo «strumento incredibile, è pazzesco pensare di pubblicare una ricetta dall’Italia che viene subito vista in tempo reale anche in Giappone, stimolando curiosità e volontà di imitazione».

Verso il Festival Franciacorta in Cantina

Durante la serata è stato anche presentato il prossimo Festival “Franciacorta in Cantina”, in programma il 16 e 17 settembre, che vede coinvolte più di 60 cantine aperte e oltre 170 eventi distribuiti in 19 comuni. Tra le iniziative proposte ci sono anche visite in cantina con degustazione, cene di gala, pic-nic nelle vigne e degustazioni di Franciacorta di annata. Il Festival, il 25 settembre, sarà anche a Orticolario, «evento artistico dedicato alla cultura del paesaggio», negli spazi di Villa Erba a Cernobbio (Como) dove sono attesi 270 espositori.