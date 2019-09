Franciacorta, al via l’Academia Berlucchi Circolo virtuoso del sapere con Future concept Lab di Vincenzo Chierchia

Franciacorta: tra vino e cultura sinergie sempre più strette. A breve l’avvio ufficiale dell’Academia Berlucchi, un progetto che si pone - come si legge in una nota - come moderna Agorà dove brillanti e note personalità - provenienti da ambiti diversi, non solo enologici o agricoli, ma unite da una comune visione - si confrontano per stimolare e condividere pensieri e proposte su tematiche legate alla sostenibilità, alla cura del territorio ed all'innovazione.

Il progetto è nato dalla volontà della Famiglia Ziliani e sviluppato in collaborazione con Future concept lab di Francesco Morace. Alla base del progetto dell’Academia c’è il desiderio di condividere una responsabilità sempre crescente nei confronti di un territorio quale la Franciacorta, di cui la cantina Guido Berlucchi è pioniera e leader da quasi 60 anni, producendo una serie di contenuti - in un programma già approvato per le prime tre edizioni - che creino spunti e confronto dalle positive ricadute sulle comunità, sia locali che in altri territori.

La 1° edizione che si terrà Sabato 5 Ottobre 2019, nella cornice dello storico Palazzo Lana a Borgonato (Brescia) e avrà come tema «Territori sostenibili», nella più ampia accezione: dall'arte alle pratiche agricole, dal cibo all'architettura ed al aesign, passando per l'ambiente.

Accanto ad Arturo Ziliani, Ceo della Guido Berlucchi ci saranno Francesco Morace, Mario Tozzi, Vittorio Sgarbi, Antonia Klugmann, Tony Chambers, Caroline Corbetta e Paolo Corvo.

La Guido Berlucchi è stata apripista della produzione di bollicine metodo classico in Franciacorta, con la vendemmia del 1961 e le prime 3mila bottiglie. La Berlucchi è condotta oggi da Arturo, Paolo e Cristina Ziliani, conta su una superficie vitata di oltre 500 ettari - di cui 115 di proprietà - a conduzione biologica dal 2016. Il fatturato 2018 è risultato pari a 42 milioni.