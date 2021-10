Franco: «Il superbonus alla lunga non è sostenibile»

2' di lettura

«Il Superbonus e gli altri bonus edilizi sono molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni, quindi nella legge di Bilancio stiamo valutando in che modo possano e debbano essere prorogati», ma «dobbiamo ricordare che sono uno strumento molto costoso» e «non sostenibile alla lunga». Così il ministro dell’economia Daniele Franco. Le costruzioni «sono un settore che va sostenuto, avendo a mente che non può crescere a dismisura e che questi interventi fanno onore per la finanza pubblica. Se ciascun italiano fa domanda, per 30 milioni di unità immobiliari l’effetto sui conti e sul debito è stratosferico».

Margini per alleggerimento del carico fiscale

Nel triennio 2022-2024 ci sono margini per intervenire sugli ammortizzatori sociali e «avviare un processo di alleggerimento del carico fiscale». Il ministro dell’Economia, in audizione sulla Nadef, indica la differenza tra quadro tendenziale e programmatico. «Il gap tra i due saldi dovrebbe consentirci nel triennio di recuperare gli effetti della pandemia».

Prevista mappatura catasto, in 2026 verrà usata da chi vorrà

Sul catasto, la delega fiscale prevede «un esercizio di mappatura che sarà reso disponibile nel 2026, non ha alcun effetto immediato. Nel 2026 poi verrà utilizzato da chi vorrà utilizzarlo, ma adesso è per capire lo stato del nostro patrimonio immobiliare».

2,2% Pil nel terzo trimestre, +6% nel 2021

Nel terzo trimestre viene stimato un aumento del Pil del 2,2% che si aggiunge alla crescita precedente», il +4,7% di crescita acquisita per il 2021 al secondo trimestre. Il recupero è stato «sospinto dall’aumento della produzione industriale di circa l’1% e soprattutto l’andamento settore dei servizi, con un aumento dei consumi molto sostenuto già nel secondo e pensiamo anche nel terzo trimestre». La previsione di crescita per il 2021 è quella al 6% contenuta nella Nadef. «Assumiamo che non vi siano restrizioni nuove e riteniamo che questo sia lo scenario più probabile, una ripresa della pandemia metterebbe a rischio questi dati».

Rincaro energia da monitorare, valutare interventi

Il trend di aumento dei costi dell’energia «è un tema che va monitorato e bisogna valutare se fare qualcosa a livello nazionale ed europeo per attenuare questa dinamica». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in audizione sulla Nadef, ricordando gli interventi del Governo contro il rincaro delle bollette e prospettando comunque un’attenuazione di questo trend all’inizio del 2022.