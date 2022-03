Franco: guerra ed energia non cambiano il Pnrr, possibile rivedere i prezzi

Con l’aumento delle materie prime possibile rivedere le valutazioni su alcune opere

La premessa non conduce all’idea di un’immutabilità assoluta del piano. Ma, sostiene il ministro dell’Economia, può permettere di «rivedere le valutazioni su alcune opere» per la corsa dei prezzi delle materie prime, a patto che «ogni intervento sia selettivo, vada a trovare i problemi e risolverli». Per ottenere l’obiettivo «rivedremo ogni progetto e ogni linea che abbia dei problemi, una per una». L’esame potrebbe far emergere ovviamente l’esigenza di risorse ulteriori. «Cercheremo di trovarle», assicura Franco. La Commissione, come accennato all’inizio, ha già suggerito una via.

Brunetta: aggiornare, non fermare

«Aggiornare, non fermare» è la sintesi di quel che va fatto secondo Renato Brunetta, il quale più che a una revisione guarda a una moltiplicazione del piano con la convergenza dei capitali privati e con un Next Generation 2 per «difesa ed energia» in un processo «per rafforzare l’Europa da soft power a hard power». In attesa di questi sviluppi, la partita domestica del Pnrr si gioca anche con gli enti locali. Sul punto Brunetta annuncia l’avvio della nuova «Piattaforma di servizi» con Cdp, Invitalia e Mediocredito centrale con «oltre 600 professionisti che saranno messi subito a disposizione degli enti per accelerare sulla realizzazione degli obiettivi». Perché il ruolo degli enti locali è centrale nell’agenda (e nelle preoccupazioni) del governo. I Comuni sono «pilastri della società e devono essere sostenuti», spiega Franco, che accoglie anche l’idea di Brunetta di replicare in ogni città metropolitana il modello della Fondazione «Venezia capitale della sostenibilità» di cui il ministro per la Pa è stato appena nominato presidente.