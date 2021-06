Franco: «Pnrr non deve sostituire le risorse ordinarie per il Sud» Gentiloni: «Spesa fondi Recovery in tempi certi»

4' di lettura

«L’Italia non può crescere senza una forte dinamica delle regioni meridionali. Il Pnrr ha tra le sue priorità l'inclusione e non può che cercare di affrontare la questione dello sviluppo meridionale che è stabile da circa 40 anni». Daniele Franco, ministro dell’Economia e delle Finanze, ne ha parlato intervenendo al convegno intitolato «Umanesimo digitale. Sud & Nord: Villa Nitti accorcia le distanze» che si è svolto a Maratea. Dallo stesso palco il commissario europeo Paolo Gentiloni ha detto: «Una delle sfide decisive di Next generation Eu si gioca in Italia e proprio nel Mezzogiorno».

Si accendono i fari sul Sud dell’Italia

«Uno studio realizzato a fine 2009 in Banca d'Italia che si concluse con un convegno alla presenza del Capo dello stato Giorgio Napolitano – ha ricordato il ministro Franco – evidenziò problemi del Mezzogiorno: quella fotografia non è cambiata». Dagli anni ’70, ha ricostruito Franco, il Pil pro capite è rimasto al 55-60% rispetto al Centro Nord: «Si registra il fallimento delle politiche per il Sud». Per il ministro delle Finanze, il Sud si inserisce «in un Paese che, a sua volta, non ha una performance adeguata poiché cresce meno della media europea».

Loading...

I fondi del Pnrr non devono sostituire le risorse ordinarie

«Il Pnrr – ha precisato il ministro Franco – ha tra le sue priorità l'inclusione e non può che cercare di affrontare la questione dello sviluppo meridionale che è stabile da circa 40 anni. Ad esso è destinato il 40% delle risorse del Pnrr, a cui si aggiungono quelle del Fondo di sviluppo e coesione, i fondi della Programmazione europea». E ancora ha sottolineato: «Sia chiaro che un ritardo di sviluppo delle dimensioni di quello del Sud d’Italia deve avere una strategia di lungo periodo e che utilizzi tutti gli strumenti, come fondi europei e politiche ordinarie. Il piano è occasione di sviluppo fondamentale ma non può bastare. Può dare forte contributo alla convergenza ma non è sufficiente poiché servono anche le politiche ordinarie».

Il Piano deve essere attuato

«Il governo si sta muovendo in modo coordinato, il ministro Carfagna è in prima linea ma siamo tutti impegnati e questo sforzo deve coinvolgere tutti gli enti, le imprese, le parti sociali e le famiglie», ha concluso Franco. Se ci sarà «un cambio di passo nel modo di impiegare le risorse, il piano darà senz’altro un fondamentale impulso allo sviluppo del meridione e dell’interno paese». Il Piano di ripresa e resilienza «non porta lontano se non viene attuato. l’esperienza passata suggerisce che la disponibilità delle risorse è importante ma altrettanto lo è la capacità di realizzare i progetti, questa è una delle sfide principali con cui ora ci confrontiamo», una delle “priorità” del governo.

Gentiloni: accorciare le distanze in Italia come Europa

Si discute di accorciare le distanze nella Villa che fu di Francesco Saverio Nitti, politico di lungo corso di origini lucane considerato uno degli esponenti più illustri del meridionalismo. «Anche la storia della integrazione europea potremmo vederla come avvicinamento tra distanze di unità perdute e ritrovate – ha detto Gentiloni – Quella europea è una unità che ha dimostrato di non aver paura delle diversità e che, dalle diversità e dal pluralismo, trae nuova energia. Questo periodo che segue alla pandemia ci sta dimostrando che dalla diversità nei momenti di maggiore difficoltà collettiva possono emergere nuove spinte alla integrazione. Come è avvenuto in Europa».