Franco: politica espansiva fino a recupero mancata crescita

Stirpe: Confindustria vuole un patto, ma non se è al ribasso



«Confindustria ha proposto di fare il Patto sociale. E vuole insistere per arrivarci», ma «attraverso un percorso che sia lineare, trasparente, basato su elementi oggettivi», ha detto il vicepresidente di Confiindustria per le relazioni industriali, Maurizio Stirpe. «Evidentemente questa richiesta è stata accolta in modo tiepido perché una parte del sindacato pensa che, in pratica, questo patto non abbia i caratteri della necessità così come li avverte Confindustria, per cui preferisce una strategia diversa, preferisce una interlocuzione diretta con il Governo, stabilire attraverso incontri quali sono le cose da fare, magari farle calare sulle imprese. Questo non è il patto che intendiamo noi. Il patto che intendiamo noi è sedersi e discutere sui temi di grande attualità che riguardano il mondo del lavoro, provare a fare una sintesi da sottoporre al governo affinché la faccia propria, e la traduca in provvedimenti legislativi». Stirpe quindi puntualizza: «Se qualcuno pensa che il Patto debba essere per Confindustria una mediazione al ribasso, ha un’idea sbagliata»



Orlando: se parti sociali distanti Governo deve scegliere



«Non me la sento di condividere» che il governo non dialoga con le parti sociali, ha commentato invece il ministro Andrea Orlando, al convegno dei Giovani Imprenditori, commentando le riflessioni del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, sulle difficoltà di confronto. «Non siamo riusciti a farlo su tutto anche perché le distanze ci sono pure tra le parti sociali, come sento anche dalle parole di Maurizio Stirpe, ed al Governo alle volte resta solo il compito di scegliere». Sul fronte del Pnrr, ha aggiunto, si può arrivare ad un metodo di «dialogo sociale» che possa poi «essere utilizzato in tutti gli ambiti, come paradigma di una modalità di confronto. Un dialogo sociale che aiuti a sbloccare dei temi può essere importante»