Franco: ripresa nel secondo trimestre, poi un’accelerazione

Recovery Fund: obiettivo aumentare crescita potenziale

Il ministro dell’Economia ha parlato di Recovery fund: «La deadline è fine aprile e stiamo lavorando per mandare il nostro piano alla Commissione europea entro la fine di aprile. Come sapete l'Italia ha un problema di produttività di lunga data. La priorità per noi in questo momento è sconfiggere il Covid, oltre che tornare ai livelli di Pil del 2018. Ma la seconda è aumentare la nostra crescita potenziale, abbiamo bisogno di più investimenti, produttività, occupazione».

Recovery fund: 190 miliardi per crescita e investimenti



Franco ha spiegato che il Governo è al lavoro per consegnare alla Commissione il Piano nazionale di ripresa e resilienza «entro fine aprile. Il piano prevede per noi prestiti e trasferimenti per complessivi 190 miliardi di euro in sei anni, circa il 10% del nostro Pil, e programmiamo di utilizzarli per spingere gli investimenti in numerose aree».

««L'Italia - ha aggiunto - ha un problema di vecchia data di crescita e dinamica della produttività. Useremo questi fondi europei, congiuntamente alle risorse nazionali, per affrontare queste debolezze, naturalmente per combattere la pandemia e riportare la crescita ai livelli pre-crisi ma anche per spingere la crescita potenziale, gli investimenti, i tassi di occupazione giovanile e femminile».