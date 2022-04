Franco: rischioso rifare il Pnrr, modifiche solo caso per caso

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il Pnrr, concordato con i partner europei, va essenzialmente bene. Occorre attuarlo, attuarlo, attuarlo. I singoli progetti possono essere ridiscussi, non l’intero piano. Il rischio è bloccare tutto». Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, parla a tutto campo, ma è sul Piano nazionale di ripresa e resilienza che spende le parole più nette. Il Pnrr «nasce come strumento per incidere su investimenti produttività e occupazione» dice al Workshop “Lo scenario dell’economia e della finanza” organizzato da The European House - Ambrosetti, in una tavola rotonda moderata dal direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.

Franco: si può aggiustare il Pnrr, ma non disfarlo integralmente

Quindi – per il ministro – «il Pnrr è fondamentale ma non sufficiente in questo momento che abbiamo. Non credo che gli eventi degli ultimi mesi rimettano in discussione questi obiettivi di medio termine che dobbiamo avere - investimenti, produttività e occupazione - ma rimettono in discussione semmai le politiche economiche nel breve termine. Ma non il nostro obiettivo di medio termine. Allora se il Pnrr è coerente con questo obiettivo si può aggiustarlo, discutere sui singoli progetti, ma non vale la pena di disfarlo integralmente e poi ripartire. Va rafforzato per l’efficienza climatica e per una maggiore autonomia nazionale».

Le priorità della politica economica nel breve periodo

Per la politica economica nel breve periodo «l’esigenza è mitigare impatto dell’aumento prezzi dell’energia sulle famiglie, sulle imprese, dobbiamo proteggere la competitività. Siamo intervenuti varie volte per il costo dell’energia e credo che questi interventi sul lato impresa andranno continuati e altri interventi possibili», ha annunciato il ministro, che ha ricordato come fino ad ora siano stati stanziati 19 miliardi, di cui 14 vanno a coprire i primi due trimestri del 2022. «L’andamento dei prezzi del gas vede quello attuale due volte e mezzo quello di agosto scorso. Fino a febbraio pensavamo che questo rallentasse ma non arrestasse il nostro recupero. Nel breve periodo bisogna mitigare l’impatto dei prezzi della energia sulle famiglie e sulle imprese. Va protetta la competitività».

Caro energia, puntare sulla diversificazione degli approvvigionamenti di gas

Quindi «bisogna lavorare sulla diversificazione delle forniture gas. Ci sono tempi tecnici ma l’obiettivo è ridurre la dipendenza italiana potenziando la produzione rinnovabile. Il piano nazionale va in questa direzione, probabilmente dobbiamo correre di più». Se nel medio termine la prospettiva è il Pnrr nel breve termine si deve guardare al «sostegno a famiglie imprese, interventi sulla diversificazione e riduzione dell’offerta in particolare sul gas».

Verso il Def

Nei prossimi giorni il governo Draghi varerà il Def, documento con le nuove previsioni sull'economia: «Noi usciremo come governo nel Documento di economia e finanza con una previsione cauta sul Pil, perché c’è grandissima incertezza. Come l’anno scorso è meglio essere smentiti per essere stati pessimisti piuttosto che troppo ottimisti», ha aggiunto: «Ogni previsione fatta ora dobbiamo sapere che nel breve dovrà essere adattata. Non si sa infatti quando la guerra finirà e come saranno i prezzi dell’energia fra un anno». Non solo: «Gli effetti dannosi della pandemia si sono molto ridotti, ma non sono scomparsi. Il traffico aereo è adesso il 50% di quello che era nel 2019. Alcuni effetti della pandemia continuano a persistere».