Franco: lo shock della guerra peserà. «Sfide severe e scelte difficili davanti»

«Sullo sfondo di un quadro macroeconomico già difficile, lo shock legato all’Ucraina peserà sull’economia globale e su quella dell’Ue e anche sulla nostra economia. In questo quadro, caratterizzato da molta incertezza, la nostra politica economica deve affrontare sfide severe e scelte difficili». Così il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenuto al giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza a Bergamo. «Il governo sta valutando con estrema attenzione ulteriori interventi per mitigare l’impatto della crisi ucraina sulle famiglie e sulle imprese». Guardando alla fase attuale «l’Europa dovrà probabilmente ripensare anche le proprie politiche di difesa, in chiave di una maggiore autonomia dell’Ue e della Nato».

I prevedibili effetti sul Pil europeo

Analizzando lo shock provocato dalla situazione in Ucraina «i canali di trasmissione» sono diversi. L’interruzione dei flussi commerciali, l’aumento dei prezzi dell’energia, delle materie prime e di alcuni alimentari, il calo dei prezzi delle attività finanziarie e il peggioramento del clima di fiducia. «Per quanto riguarda la crescita, secondo la Commissione Ue nel 2022 il tasso di crescita del Pil dell’Ue potrebbe essere ridimensionato di almeno un punto percentuale rispetto alla previsione 4% resa nota a gennaio. Se l’aumento dei prezzi del cibo e dell’energia persiste - ha concluso in proposito - ci sarà inoltre un impatto inflazionistico significativo. Non dobbiamo dimenticare poi le ricadute sui mercati finanziari, che potrebbero subire uno stress crescente a causa di vari fattori».

Accelerare transizione verso rinnovabili

Sugli obiettivi per affrontare la crisi dobbiamo averne a mente due, secondo il ministro dell’Economia. «Uno è di breve periodo: è fondamentale che la ripresa economica non perda slancio in questo momento critico, in quegli effetti attesi di significativo irrobustimento della crescita potenziale della nostra economia associati al Pnrr, che devono ancora realizzarsi», citando qui la valutazione di altri interventi. «Nel medio periodo - ha aggiunto - è essenziale assicurare che il piano e tutte le misure di riforma e di investimento che mirano a porre rimedio alla decennale stagnazione della nostra economia abbiano un’attuazione rapida ed efficace. Al contempo è necessaria un’azione di ampio respiro che affronti la questione energetica: dobbiamo limitare la dipendenza dall’importazione di gas naturale russo e accelerare la transizione verso un maggior utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Questo è essenziale sia per la nostra autonomia energetica, sia per contenere le emissioni di anidride carbonica».

I divari da recuperare

«Nell’attuale fase, dobbiamo evitare che si comprometta la ripresa economica registrata dall’Italia dopo la grave crisi dovuta alla pandemia. Come sapete, oltre a moltissime vittime, la pandemia ha causato al nostro Paese uno shock economico di proporzioni ingenti. La caduta del Pil nel 2020 è stata del 9%, la più grande dal Dopoguerra. Nel 2021 la ripresa economica è stata intensa: il Pil è cresciuto del 6,6%. Sono risultati migliori delle attese, tuttavia resta significativamente sotto quello del 2008». Ma per Franco «resta molto anche il divario di crescita che negli ultimi decenni si è aperto con gli altri Paesi dell’area dell’euro. Com’è stato detto più volte, l’Italia deve conseguire un ritmo di crescita significativamente superiore a quello molto modesto dell’ultimo quarto di secolo. Questo richiede più investimenti, in capitale fisico, in capitale umano, un contesto regolamentare più competitivo, una maggiore capacità di innovare».

Con Pnrr dinamismo e più occasioni ai giovani

In tutto questo il Pnrr «rappresenta uno dei cardini di una politica economica che rende il nostro Paese maggiormente dinamico e in grado di offrire occasioni di lavoro adeguate ai giovani. Sull’andamento dell’economia nell’ultima parte del 2021 e all’inizio del 2022 hanno pesato la quarta ondata della pandemia e l’aumento dei prezzi dell’energia, che si è via via intensificato nella seconda parte del 2021. Per effetto di questi fattori - ha ricordato - la Commissione europea in febbraio ha rivisto leggermente al ribasso, al 4,1% le sue previsioni di crescita per la nostra economia per il 2022».