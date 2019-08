Franco svizzero ai massimi da due anni sull’euro

Quanto ai tassi di interesse, il vertice della BNS qualche tempo fa ha affermato che in linea di principio non si può escludere che possano diventare ancora più negativi. Un'ipotesi chiaramente ricollegabile a un'eventuale impennata del franco, che l’istituto centrale continua a indicare come sopravvalutato.



La stessa BNS ha reso noto di aver registrato un utile di 38,5 miliardi di franchi (35,3 miliardi di euro) nel primo semestre 2019. Ciò principalmente grazie ai guadagni sulle posizioni in valuta estera e alla plusvalenza sulle riserve in oro. Con gli acquisiti di valute estere degli ultimi anni, il bilancio della BNS è ormai molto ampio.

Il rialzo del franco dà smalto alla Svizzera e alla sua piazza finanziaria, ma se l'ascesa della valuta elvetica dovesse proseguire ci potrebbero essere problemi appunto per l'export e la stessa BNS potrebbe avere risultati meno brillanti, perché il valore delle sue riserve in valute estere tradotto in franchi potrebbe essere minore.