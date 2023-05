Francoforte ai massimi storici, Tokyo quasi. Ma il rally di Borsa è anomalo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Da poche ore la Borsa tedesca viaggia in territorio inesplorato. L'indice Dax 40 ha compiuto quello che gli operatori chiamano “blu sky break-out”, ovvero la rottura di quel muro rappresentato dal precedente record. Sopra non c'è nulla, ma solo nuovi mattoni (contratti) eventualmente da costruire. Non si tratta di un comportamento isolato. Si è risvegliata da un torpore ultra-decennale anche la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che nelle ultime settimane ha messo a segno vari scatti che hanno portato...