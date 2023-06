Francoforte teme per i bond l’effetto valanga dal Giappone

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Bce è preoccupata per un eventuale cambio di politica monetaria in Giappone. Lo ha scritto nero su bianco l’istituto di Francoforte nell’aggiornamento al report sulla stabilità finanziaria. «Un allontanamento dal contesto di bassi tassi di interesse in Giappone potrebbe mettere alla prova la resilienza dei mercati obbligazionari globali - scrive la Bce -. La normalizzazione della politica del Giappone potrebbe influenzare le decisioni degli investitori giapponesi che hanno una grande presenza ...