Frans Hals e i suoi celebri ritratti in nero

La più tradizionale delle mostre, presentata in ordine cronologico, dedicata a un solo artista e a un solo soggetto: il ritratto maschile. Una mossa quasi rivoluzionaria in questo periodo di mostre a tema e innovazione a ogni costo.



Presentando “Frans Hals: the male portrait” la Wallace Collection di Londra sfida le mode per inviare un chiaro messaggio, che arriva puntuale a destinazione. “E' ora di riscoprire l'immenso talento di Hals, che ha tutto il diritto di far parte del trio magico di artisti olandesi assieme a Rembrandt e Vermeer”, afferma Xavier Bray, direttore della Wallace Collection, spiegando la raison d’être della mostra.

La Wallace gioca in casa, per così dire, dato che possiede quello che è considerato il capolavoro di Hals e uno dei ritratti maschili più celebrati della storia dell'arte: Il Cavaliere Sorridente del 1624. Per affiancare e contestualizzare questo quadro la mostra ha raccolto da musei di tutto il mondo altri ritratti maschili di Hals, raccontando l'evoluzione della sua arte ma anche la storia del suo tempo.I suoi contemporanei dicevano che i soggetti dei suoi ritratti erano così realistici che “sembravano vivere e respirare” sulla tela.

Gli studi e i raggi x hanno mostrato che Hals dipingeva direttamente sulla tela, dal vivo e senza disegni preparatori, con una sicurezza di tocco sorprendente per un artista che aveva scoperto tardi la sua vocazione, realizzando il primo ritratto a 28 anni.I suoi ritratti “vivono e respirano” ancora quattro secoli dopo, restano uomini in carne e ossa con caratteri diversi e personalità ben delineate, dipinti con empatia e grande maestria indipendentemente dal loro status sociale. C'è l'ammiraglio Pieter van der Broecke, capo della East India Company, talmente sicuro di sè che non esita a farsi mostrare in posa casuale, sorridente e spettinato ma con una preziosissima collana d'oro. Dobbiamo a lui, tra l'altro, il piacere del nostro espresso quotidiano, dato che fu lui il primo europeo a scoprire il caffè in Yemen e a portare la prima piantina in Olanda. Grazie a lui Amsterdam diventò la capitale europea del caffè.

E c'è il birraio Francois Wouters, volto rubizzo, pugno sull'anca, che ostenta quasi la sua mole di uomo che ama bere e mangiare, forte anche della sua ascesa nei ranghi della politica cittadina, che lo hanno portato da mercante a assessore e poi a sindaco. Ben diverso l'aristocratico, elegante scapolo d'oro Jasper Schaede, tanto bello quanto ricco, che ci guarda con grande sufficienza e quasi insolenza, capelli lunghi sciolti all'ultima moda e aria di chi ha avuto tutto dalla vita, vestito con un abito arrivato diretto da Parigi che costava 300 franchi, lo stipendio annuale di un artigiano.