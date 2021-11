Frasca Polara, la storia d’Italia raccontata dalla penna di un cronista di razza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qualcuno, e non solo tra i più giovani, dirà: Giorgio Frasca Polara, chi è costui? E che cosa ha fatto di così rilevante da meritare non solo un articolo ma addirittura un libro? È proprio necessario parlare ancora di un giornalista, un cronista parlamentare, che per 43 anni ha scritto di politica su l'Unità, storico e glorioso giornale del Pci, ma pur sempre voce di un partito che fino alla svolta di Occhetto si è definito comunista? Non è un giornalismo di parte? Ne abbiamo proprio bisogno, per capire la realtà, di rituffarci in un passato così denso di spaccature e divisioni ideologiche?

Passaggi chiave della nostra storia

La domanda è lecita, e rispondere è doveroso. Sì, parlarne può essere molto interessante. Per diversi motivi che proviamo a spiegare. Il primo è che ripercorrendo gli articoli di questo bel libro (La tela del cronista, Tessere la storia con la penna in mano) si ha un'opportunità quasi unica di ritornare su alcuni passaggi chiave della nostra storia recente che a tutti, giovani e meno giovani, può essere davvero utile conoscere o riapprofondire.

Il secondo è invece un motivo più allettante: e cioè che questi articoli, che ripercorrono 135 anni della nostra storia (1869-2005) e usciti sulla rivista www.tessere.org, sono scritti in modo magistrale, con uno stile che ti riconcilia col giornalismo.

Un maestro di giornalismo

Leggere deve essere anche un piacere. Diciamo la verità: pur senza essere nostalgici di una perfezione che mai ci fu, quello che ci passa l'attuale convento dell'informazione, appesantita dalla fretta di andare subito in rete, non è proprio da raccomandare ai ragazzi. Fake news, imprecisioni, refusi, titoli non pertinenti, sciatteria: ogni giorno ha la sua pena. Ebbene, rileggendo gli scritti di Giorgio Frasca Polara, 84 anni ben portati, questo rischio non c'è. Perchè il nostro cronista non solo è rigoroso nella ricostruzione dei fatti, ma li scrive con uno stile impeccabile che andrebbe fortemente consigliato nelle scuole di qualunque genere, non solo di giornalismo. Ma questo è un altro discorso che ci porterebbe troppo lontano e sul quale Frasca Polara, avendo insegnato giornalismo alla Sapienza di Roma, si divertirebbe molto a dir la sua.

Quanto alla faziosità, possiamo solo rispondere di sì: che l’autore è orgogliosamente fazioso, ma nel modo più onesto. Non nascondendo cioè la propria visione del mondo e avvertendo in anticipo il lettore. Non confonde le carte. Viene in mente, per par condicio, Indro Montanelli, celebre giornalista della riva destra, mancato 20 anni fa, che tutto fu tranne che imparziale. Montanelli non solo era di parte, ma se ne vantava pure, ritenendo quel suo dichiararsi un distintivo di onestà intellettuale.