Fratelli La Bufala compie 20 anni

Fratelli La Bufala, gruppo da 25 milioni di fatturato, ambasciatore anche al di fuori dei confini nazionali della pizza napoletana, attraverso una rete di ristoranti con ingredienti autoctoni e di qualità, celebra i suoi 20 anni di attività portando avanti iniziative su temi sociali e sostenibili.Fondata nel 2003 da un'idea di Geppy Marotta, Fratelli La Bufala conta 49 ristoranti, 22 dei quali a gestione diretta.



Nel 2021 sono stati stanziati 200.000 euro per la realizzazione di pack ecologici. Nel 2022 250.000 per il lancio del primo forno a legna ecosostenibile a basso impatto ambientale per la cottura della pizza, che vuole essere installato nei prossimi due anni in tutti i locali del brand. Tra le idee in pista la coltivazione del basilico idroponico, a basso consumo di acqua, nella Terra dei fuochi, in Campania, e il proseguimento del progetto “Finché c'è pizza c'è speranza” con i ragazzi del carcere minorile di Nisida, a Napoli, avviato nel 2010, offrendo loro la possibilità di apprendere il mestiere di pizzaiolo. A breve è anche prevista la stesura di un bilancio sociale del gruppo.

Nei prossimi anni è previsto l'incremento dei punti vendita sia a gestione diretta (60%) sia in franchising (40%). In Italia si punta a nuove aperture in regioni non ancora presidiate come Sicilia, Puglia, Emilia-Romagna e Piemonte.