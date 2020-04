Fratelli Carli sbarca in Francia e Germania L'azienda progetta l'espansione all'estero con nuovi punti vendita: in Italia sono 15 e passeranno a 18 entro l'anno. Previste aperture anche al sud di Raoul de Forcade

Un emporio del gruppo Fratelli Carli

4' di lettura

La Fratelli Carli, azienda olearia di Imperia con 109 anni di storia, punta a incrementare il retail, preparandosi ad aprire, entro l’anno in corso, tre nuovi empori per la vendita al dettaglio nel Nord Italia e progettando un’espansione sia all’estero (con negozi in Francia e Germania, dove già esportano), sia successivamente al Sud.

Piani che stanno ovviamente subendo un ritardo per la situazione creatasi con l’epidemia di coronavirus ma che l’azienda intende portare avanti non appena sarà terminata l’emergenza sanitaria. A spiegarlo è Carlo Carli, direttore generale della ditta ed esponente, con la sorella Claudia (brand marketing manager), della quarta generazione al lavoro in azienda. Sono i figli dell’ad Gian Franco Carli che guida la società con il cugino Lucio, direttore della divisione cosmesi.

La Fratelli Carli, che dalle origini ha sempre venduto per corrispondenza, con consegna a domicilio (e riceve ordini via telefono, nel 70% dei casi, via posta ordinaria nel 15% e online – dove è presente dal 1996 - per un altro 15%), da dieci anni a questa parte ha sposato anche la vendita omnicanale, aprendo una propria catena di empori.

«I negozi – chiarisce Carlo Carli – attualmente sono 15, tutti in Nord Italia e prevalentemente nel Nordovest. Vogliamo che entro la fine del 2020 arrivino a 18. Avevamo previsto per Pasqua l’apertura del secondo punto vendita di Milano, ma abbiamo rinviato a causa del coronavirus. Un altro negozio aprirà a Genova e un terzo in un’altra città del Nord Italia, al momento al vaglio».

Il progetto d’espansione, peraltro, non si ferma qui. L’azienda conta oggi poco meno di 400 dipendenti (300 in sede e 100 fuori) e 140 mezzi per le consegne; nonché circa un milione di clienti: 600mila circa in Italia e 400mila tra Francia, Austria, Germania, Svizzera e Stati Uniti (dove ha una sede che organizza l’home delivery dei prodotti provenienti dall’Italia).