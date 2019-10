Fratelli Carli, sei nuovi siti online dedicati a Europa e Stati Uniti

La Fratelli Carli, storica azienda olearia ligure, che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti, ha messo online sei nuovi siti internet dedicati ai mercati nei quali l’azienda è attiva: Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia e Usa. Si tratta, spiegano alla Carli, «di un tassello fondamentale all’interno di un più ampio processo di trasformazione tecnologica intrapreso dell’azienda, che sta collaborando con Accenture, società leader nel settore dei servizi professionali, per creare una brand experience al passo con le esigenze della propria clientela».

I siti, rinnovati nella forma, sono stati concepiti in modo da esser customer friendly e, sottolineano ancora all’azienda, «permettono una gestione ottimale degli acquisti da tutti i più comuni device. Gli utenti registrati potranno accedere ad un’area personale». E «ogni cliente potrà, in autonomia, gestire tutte le informazioni che lo riguardano, usufruire delle promozioni che gli vengono proposte, scoprire le anteprime, definire e scegliere gli indirizzi di spedizione, così come le modalità di pagamento». La Carli Conta 300 dipendenti, 140 automezzi per le consegne, oltre un milione di clienti nel mondo e 13 Empori in Italia.