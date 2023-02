Fratelli Cosulich punta sulle telecomunicazioni satellitari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

GeneSys Informatica, società It della Fratelli Cosulich, ha acquisito Argenton & soci, azienda nata a Genova nel 1986, che ha sempre svolto attività a servizio delle società

operanti nel mondo dello shipping (dalle soluzioni software all’assistenza per l’information technology) e,nel corso degli anni, si è fortemente specializzata nel campo delle telecomunicazioni satellitari, sempre per il settore marittimo.



Grazie a una serie di partnership costruite nel corso degli anni (con Navarino,Kvh, Otesat-Maritel e Speedcast) e a una fitta rete di relazioni, Argenton oggi offre installazioni di attrezzature satellitari e software per la comunicazione, sia a livello nazionale che internazionale.

Loading...

Obiettivo: unirsi a un grande gruppo

«Da tempo - afferma Maurizio Argenton, presidente dell’azienda omonima - avevamo la volontà di unirci a un gruppo più grande, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente le nostre attività. Siamo onorati di essere entrati a far parte di un’azienda come GeneSys Informatica e, più in generale, del gruppo Fratelli Cosulich, cosa che ci permetterà di rafforzare la nostra posizione sul mercato e costruire unarete più ampia di relazioni, creando nuove sinergie».

Per GeneSys, spiega Matteo Cosulich, presidente della società informatica e ceo di Fratelli Cosulich, «questa è la seconda acquisizione negli ultimi tre anni, a dimostrazione del fatto che stiamo crescendo esternamente tramite m&a, portando avanti la stessa strategia del gruppo. Di recente, con la crescita delle nostre attività armatoriali, abbiamo aumentato sensibilmente la nostra flotta. Attualmente, il nostro obiettivo è rafforzare a 360° le nostre attività, con servizi che siano utili, prima di tutto, per il settore ma anche per i nostri asset».

Sinergie tra le società

L’acquisizione di Argenton, prosegue Cosulich, «con la sua posizione primaria nell’ambito delle comunicazioni satellitari marittime, può contribuire a un miglioramento sia nelle nostre attività di shipowning, sia nella gamma di soluzioni It che offriamo attraverso GeneSys, garantendo sinergie tra le nostre realtà».