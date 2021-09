«Freaks Out», l’ambizioso circo di Mainetti sbarca a Venezia

Film russo decisamente atipico, «Captain Volkonogov Escaped» è una sorta di favola nera su un uomo spietato che scopre di avere un'anima e va in cerca di redenzione. Nonostante possa apparire inizialmente come un dramma politico, in realtà il film si trasforma poi in un thriller mistico, tanto che al protagonista arriva un messaggio dall'aldilà che gli rivela di avere ancora una possibilità di finire in Paradiso. Gli spunti non mancano ma la sceneggiatura ripete costantemente le stesse situazioni, togliendo spessore alla pellicola e faticando a coinvolgere lo spettatore. Col passare dei minuti l'interesse cala sempre di più e rimane ben poco al termine della visione. Buona invece la performance del protagonista Yuriy Borisov.