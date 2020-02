Frecciarossa deragliato, altri 11 indagati dalla Procura di Lodi

Gli accertamenti dovranno soprattutto risalire al difetto di montaggio che - secondo quanto anticipato dall’Ansf (Agenzia nazionale sicurezza ferroviaria) - ha portato a invertire due cavi elettrici che comandavano lo scambio. Per questo il deviatoio si sarebbe trovato nella posizione “deviata” anziché “dritta”, facendo deragliare il Frecciarossa.

E i cinque addetti alla manutenzione potrebbero (per distrazione? per sciatteria? per pressioni dell’azienda per riaprire la linea al traffico? per inadeguatezze procedurali e organizzative?) non aver verificato visivamente la posizione in cui stavano lasciando lo scambio.

Svolto l’accertamento, la linea dovrebbe essere dissequestrata e il traffico dovrebbe riprendere. È da quel 6 febbraio che da Milano a Piacenza i treni dell’Alta velocità devono percorrere la vecchia linea, con ritardi che nei casi più frequenti vanno da mezz’ora a un’ora.

Al momento sono stati dissequestrati solo i resti del Frecciarossa, per i quali sono in corso le operazioni di rimozione.