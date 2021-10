Frecciarossa e logistica, due carte per Malpensa

La pre-condizione per riportare il Frecciarossa a Malpensa resta la ripresa del traffico aereo, duramente colpito dalla pandemia e il ripristino dei collegamenti, soprattutto sulle rotte intercontinentali. Il Frecciarossa a Malpensa deve poter contare su un potenziale bacino di utenza che lo scalo varesino oggi non sarebbe in grado di garantire. Oltretutto, per funzionare, il servizio ha inevitabilmente bisogno di un alto numero di frequenze: è evidente che un passeggero non troverebbe conveniente raggiungere l’aeroporto con il Frecciarossa e poi essere costretto ad aspettare ore agli imbarchi il proprio volo perché la coincidenza treno-aereo non è sostenuta dagli orari. Per i fautori del Frecciarossa, il ritorno del treno a Malpensa deve diventare realtà prima delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

La leva della logistica

Il secondo fronte sui cui puntano le imprese per rilanciare Malpensa è la logistica. Ancora Grassi: «Da tempo proponiamo l’istituzione intorno all’aeroporto di una zona logistica semplificata (Zls) per rilanciare tutto il territorio. Creare una Zls significa dar vita a un’area con burocrazia al minimo che, introducendo importanti misure di semplificazione e benefici fiscali, sia in grado di attrarre investimenti attorno a un sistema logistico potente, che proprio qui trova il suo baricentro». In pratica una Zls comporta crediti d’imposta sugli investimenti produttivi, rilascio più veloce e semplificato dei permessi per nuovi insediamenti e la creazione di zone dove le operazioni di import ed export possano essere esenti da Iva. Per istituirla serve una proposta della Regione al Governo. «Chiediamo alle forze politiche di ogni colore presenti sul territorio di fare squadra intorno a questo obiettivo» dice il presidente dell’Univa.

Lunghi introduce un dato: «Attorno a Malpensa gravitano circa 40mila lavoratori. La crisi sanitaria ha messo a rischio circa 25mila posti. Abbiamo il dovere di tutelare questo capitale umano e restituire una prospettiva di sviluppo a Malpensa e al territorio. Sosteniamo la proposta dell’Univa sulla zona logistica speciale e dobbiamo ancora di più impegnarci a fondo per migliorare l’accessibilità all’aeroporto».