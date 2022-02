Frecciarossa Milano-Parigi: +216% di vendite di biglietti su Trainline

I punti chiave I numeri della Milano-Parigi

A poco più di due mesi dall’inaugurazione della nuova tratta ad alta velocità Milano-Parigi con fermata a Torino di Trenitalia (Gruppo Fs), sono tanti gli italiani che hanno potuto beneficiare della nuova offerta Frecciarossa, che ha portato con sé una maggiore scelta in termini di numero di treni, classi e servizi. Trainline, la piattaforma europea indipendente per la prenotazione dei biglietti dei treni, è l’unica a vendere tutti i treni Sncf e Trenitalia. Con circa sei ore e mezza di viaggio - e fermate intermedie a Torino, Modane, Chambery e Lione - il treno si sta ponendo sempre di più come alternativa in grado di favorire un vero shift modale nei trasporti.

Trainline ha condotto uno studio sul numero di prenotazioni di biglietti ferroviari effettuate sulla propria app e sul sito web sulla tratta Parigi-Milano dal 18 dicembre 2021 al 5 febbraio 2022. I prezzi medi sono calcolati su tutti i treni, le tratte, le categorie di biglietti e le carte vantaggi.

I numeri della Milano-Parigi

Ecco l’identikit dell’alta velocità Milano-Parigi secondo i dati Trainline:

1) le vendite dei biglietti sulla tratta Parigi-Milano (in entrambe le direzioni) sono triplicate dal lancio di Trenitalia (+216% le prenotazioni);

2) il 50% dei biglietti venduti per i viaggi da Parigi verso Milano è per soggiorni da 1 a 3 notti, l’altra metà per soggiorni da 4 a 7 notti e da 8 a 15 notti;