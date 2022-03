Fred Buyle: la passione per il mondo marino mi ha fatto superare ogni limite

Che importanza ha al giorno d'oggi testimoniare la bellezza della vita sottomarina? Se l'oceano muore, muore anche l'uomo. È molto importante mostrare le meraviglie sottomarine e spiegare a tutti che fanno parte del nostro pianeta e vanno protette.

Qual è stato l'incontro più elettrizzante che hai mai fatto sott'acqua? Quello con un branco di capodogli e uno di orche: qualcosa di irraggiungibile.

E lo scatto migliore? Non scatto per me. Scatto per chi non va spesso al mare. Non ne ho uno in particolare perché tutte le foto che ho fatto sono impresse nella mia mente e convivo con queste immagini.

Che sensazione provi quando ti immergi? L'oceano è la mia seconda casa. Mi sento bene, anche quando le condizioni non sono le migliori. Per me non esiste una vita “terrestre” senza passare del tempo sott'acqua.

Come friend of the brand di Ulysse Nardin cos'è per te il tempo? Per un apneista il rapporto con il tempo è particolare. Quando ti immergi devi essere in totale relax. Senza pensarci, devi avere una precisa consapevolezza di quanto ne trascorre. Misurarlo è fondamentale: per monitorare la durata dell'immersione e il tempo di recupero tra un'apnea e l'altra. Io ho sempre preferito indossare un modello analogico, perché le lancette di ore, minuti e secondi mi facilitano la visualizzazione sott'acqua e quasi sento il tempo che scorre.