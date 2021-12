Freddo e scorte ai minimi da 13 anni: Gas di nuovo lanciato verso prezzi record

2' di lettura

L’allarme Covid pesa sul mercato del petrolio e schiaccia le quotazioni del Brent sotto 70 dollari al barile, in ribasso di oltre il 20% in un mese. Ma per il gas il Generale Inverno non fa sconti: con temperature più rigide della media e scorte sempre più esigue in Europa il prezzo del combustibile ha ripreso a correre, tornando vicino ai massimi storici.

Future sul gas sopra i 100 euro

I future sul gas del Ttf per consegna gennaio martedì 30 novembre si sono spinti sopra 100 euro per Megawattora, da un minimo di 65 euro toccato...