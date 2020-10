Frédéric de Courtois, general manager Assicurazioni Generali

(IMAGOECONOMICA)

«Sono le nostre differenze a fare la differenza. Alla base dell'azione in Generali c'è la valorizzazione delle persone, con i differenti background culturali, stili di vita, mentalità e preferenze e con l'obiettivo di liberare il potenziale di ciascuno. Per questo una delle nostre principali aree di intervento per il periodo 2019-2021 è il genere: tra i nostri obiettivi c'è anche l'aumento della rappresentanza delle donne nelle posizioni dirigenziali e manageriali e ci impegniamo per la parità di retribuzione tra donne e uomini»