«Free Guy», una action-comedy per divertirsi

Nella settimana di Ferragosto andare al cinema vuol dire soprattutto rilassarsi e divertirsi: non è un caso che il film più atteso di questi giorni sia «Free Guy», una semplice ma simpatica action-comedy con protagonista Ryan Reynolds.



L'attore canadese interpreta un modesto impiegato di banca, che un giorno scopre improvvisamente di essere un personaggio all'interno di un videogioco. Ma c'è di più: i creatori del gioco stanno per porre fine al suo mondo e il protagonista intraprenderà una serie di avventure per provare a fermarli.

Free Guy

Diretto da Shawn Levy (il regista della saga di «Una notte al museo»), «Free Guy» è una sorta di «Truman Show» nell'ambito dell'universo videoludico, che non ha però né la profondità né le ambizioni del grande cult di Peter Weir con protagonista Jim Carrey.Diversi passaggi possono ricordare anche altri titoli più recenti, tra cui il disneyano film d'animazione «Ralph Spaccatutto», ma non mancano spunti originali in questo lungometraggio che alterna passaggi più banali ad altri decisamente più stratificati e capaci di far riflettere.

Un intrattenimento efficace

Senza comunque prendersi troppo sul serio, «Free Guy» riesce a dare vita a un intrattenimento piacevole, adatto a una visione spensierata con tutta la famiglia.Presentato al Festival di Locarno, il film soffre di un copione che gioca le sue carte migliori nella prima parte per poi calare alla distanza, ma ha dalla sua un buon ritmo e una serie di sketch divertenti, che non fanno troppo pesare la durata complessiva di quasi due ore.Nonostante i limiti, il risultato finale è superiore alle aspettative, anche grazie alla buona prova di un Ryan Reynolds perfettamente in parte.

Da segnalare tra gli attori principali il nome di Taika Waititi, interprete e regista neozelandese diventato famoso per aver diretto «What We Do In the Shadows?», «Thor: Ragnarok» e «Jojo Rabbit».