FREE NOW: in un’unica app tutte le soluzioni per la nuova mobilità

Flessibilità, sostenibilità economica e ambientale ma, soprattutto, libertà di scelta: questi i tre elementi che spiccano fra bisogni, nuovi stili ed esigenze di mobilità degli italiani. Dopo lo stop forzato, la ripartenza dei centri urbani ha accelerato il cambiamento verso nuove abitudini di mobilità. Le persone avvertono ora più che mai il bisogno di avere a disposizione un ampio ventaglio di soluzioni che possano garantire la totale libertà nel decidere il mezzo di trasporto più adatto per raggiungere il posto di lavoro o per vivere a pieno e senza vincoli il tempo libero. Inoltre, complici i costi di gestione di un'auto, il caro carburante e altre voci di spesa come parcheggi e ZTL, all'auto classica vengono sempre più spesso preferite soluzioni modulabili e “a portata di click”.

Sullo sfondo, infine, a guidare le scelte nel campo della mobilità, gioca un ruolo primario, soprattutto fra i giovani, la rinnovata consapevolezza della propria impronta ambientale, che porta dunque a scegliere di non possedere un'auto. Gli italiani sentono quindi il bisogno di una mobilità flessibile e funzionale, cioè di trovare il mezzo giusto a seconda delle molteplici necessità. Il poter scegliere tra una corsa in taxi o un viaggio in carsharing e di poter percorrere le distanze più brevi con un mezzo di mobilità dolce come il monopattino o lo scooter elettrico è una tendenza già consolidata in diversi Paesi europei che da quest'anno ha raggiunto anche il nostro.



FREE NOW, l'app di multi-mobilità leader in Europa presente in 16 paesi e in oltre 170 città, ha dato il via a questa rivoluzione, grazie alle proprie strategie di integrazione e partnership e all'introduzione di servizi all'avanguardia pensati sia per il tempo libero che per il lavoro, frutto di un'esperienza maturata a livello internazionale sin dalla fondazione nel 2009 sotto il brand “mytaxi”. FREE NOW è stata lungimirante nell'anticipare e dare risposta ai nuovi trend emergenti e oggi è la piattaforma aggregatrice leader per le soluzioni di mobilità ospitate in un'unica app e l'operatore con l'offerta di mezzi più completa; un risultato raggiunto anche attraverso le recenti integrazioni di servizi come i monopattini Voi Technology, gli E-scooter Cooltra e le auto SHARE NOW. L'app oggi conta, a livello europeo, più di 50 milioni di utenti e 1,3 milioni di driver iscritti.



L'app FREE NOW si caratterizza per semplicità di utilizzo e convenienza, tramite un'interfaccia che consente all'utente di accedere al ventaglio di soluzioni con un unico account, permettendo di selezionare il mezzo più adeguato per ogni spostamento. Con FREE NOW, è possibile quindi effettuare un breve tragitto su un monopattino elettrico, utilizzare un'auto in sharing e, inoltre, decidere di combinare le soluzioni. Molti, ad esempio, decidono di raggiungere il centro città con un taxi per poi proseguire fino a una destinazione in area pedonale utilizzando un monopattino elettrico.

FREE NOW offre inoltre la possibilità di inserire la modalità di pagamento preferita (carte, Google Pay, Apple Pay, PayPal) e, grazie all'opzione di viaggio Taxi Go - attualmente attiva sulla città di Roma - è possibile visualizzare in anticipo la tariffa massima della corsa in taxi, in un'ottica di trasparenza e scelta vantaggiosa.



La nuova mobilità coinvolge i privati ma si estende anche alle aziende che si trovano ora ad affrontare il nodo delle nuove esigenze e richieste di dipendenti e collaboratori. Se in precedenza i dipendenti delle aziende potevano usufruire di un'auto aziendale come benefit e forma di welfare, ora chiedono maggiore flessibilità per recarsi a lavoro, sia in termini di tempo che di mezzi di trasporto. Per rispondere a questa crescente domanda FREE NOW ha introdotto il Mobility Budget per il target B2B. Le aziende possono così assegnare un budget mensile spendibile su tutte le alternative presenti in app.



Tutte le iniziative e integrazioni di nuovi servizi di mobilità fanno di FREE NOW l'app più completa e con la maggior possibilità di scelta in tutta Europa. L'obiettivo è duplice: incoraggiare la libertà di movimento attraverso soluzioni comode e pratiche che siano al contempo anche sostenibili. L'impegno di FREE NOW a incentivare opzioni elettriche di mobilità come scooter e monopattini, si inserisce, infatti, in un progetto più ampio di sostenibilità: l'azienda procede verso l'obiettivo di rendere tutte le corse net-zero entro il 2030 e proseguire in un virtuoso percorso che coinvolge tutte le città e i Paesi europei dove è presente.



