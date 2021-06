Free2Move eSolutions All-e, diverse soluzioni di ricarica in un unico abbonamento

1' di lettura

Ad appena un mese dalla nascita Free2Move eSolutions annuncia “All-e”, proposta che trasforma il modo di vivere la ricarica delle vetture elettriche e ibride plug-in. Si tratta di un abbonamento che permette di integrare diversi prodotti e servizi forniti da specifici operatori, finalizzati alla ricarica dei veicoli elettrici o elettrificati. Diversi i livelli di offerta: a chi acquista o già utilizza una Nuova 500 elettrica Free2Move eSolutions offre tre diversi abbonamenti (Basic, Evo e Pro); per chi guida le Jeep Compass o Renegade 4xe le scelte sono due (Basic e Evo), mentre entro l'estate anche chi possiede una vettura elettrica o plug-in di altri costruttori potrà abbonarsi ad ALL-e. Basic è l'abbonamento per chi pone l'accento sulla ricarica pubblica, Evo richiede l'attivazione di un contratto per la fornitura di tutta l'energia domestica con Wekiwi, mentre Pro è destinato per ora esclusivamente alla Nuova 500. Tutti questi abbonamenti sono offerti a un prezzo fisso mensile aggiornato ogni sei mesi o annualmente (a scelta del cliente) sulla base del reale uso del servizio di ricarica: pubblica per tutti tre, anche domestica solo per Evo e Pro. Per tutte le offerte è disponibile il finanziamento da parte di FCA Bank senza alcun costo ed onere finanziario per il cliente ed a interessi zero.

