Free2Move: dopo Share Now arriva Leasys per consolidare il polo della mobilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per Stellantis si tratta di una delle prime operazioni strategiche, nell’ambito del M&A, dopo la presentazione del piano stategico del Gruppo nato dalla fusione di Fca e Peugeot. «Con l’acquisizione di Share Now vogliamo rinforzare la nostra leadership nel settore della mobilità» sintetizza Brigitte Courtehoux, ceo di Free2move, società del gruppo Stellantis che ha acquisito la joint venture voluta da Daimler AG e Bmw Group a febbraio 2019, portando in dote servizi di car sharing attivi in 14 città...