Freedom chiude round Serie A da 2,5 milioni

Freedome chiude un round Serie A con una raccolta totale di 2,5 milioni di euro e assume la qualifica di “Società Benefit”. Lead investor è Opes Italia sicaf EuVECA, fondo di venture capital che supporta lo sviluppo e la crescita di startup innovative a impatto sociale. ccanto a Opes hanno partecipato all'operazione numerosi Soci, tra cui SocialFare Seed, Bios Line Holding e Premiaweb, che hanno deciso di reinvestire a ulteriore conferma della validità della strategia di crescita portata avanti - in questi anni - dalla startup, diversi Business Angels e nuovi investitori quali Egg, LP Holding e Ad.Astra Fund.

«Abbiamo visto in Freedome la solidità di un team coeso e appassionato che si è distinto per scelte mature e coraggiose e, la potenzialità di incidere sul problema della polarizzazione delle opportunità nelle aree interne che rappresentano quasi il 60% dell'intero Paese. Crediamo che la proposta di Freedome nel promuovere uno stile di turismo più lento e in armonia con la natura possa posizionare la società come leader nel settore» dichiara Elena Casolari, ceo di Opes Italia.



Growth Capital, advisor leader in operazioni di finanza straordinaria per start up e scale up, ha coordinato l'operazione in qualità di advisor finanziario. Lo Studio SZA, con un team coordinato da Marco Cristiano Petrassi, ha supportato Freedome in qualità di legal advisor.



Crescere in Italia

L'operazione fa parte di un piano di crescita più ampio e include la prima tranche di investimento di 300mila euro, completata da Freedome nel 2022 tramite strumento convertibile, nel perimetro del secondo batch del programma di accelerazione e fundraising A-Road.



Questo funding consentirà all'azienda di consolidare ulteriormente la presenza sul territorio italiano e avviare l’espansione internazionale, ampliare il catalogo delle attività disponibili e integrare l’offerta con servizi sempre più innovativi e di qualità. Con questa operazione Freedome sale a quota 3,5 mln di euro raccolti dalla costituzione della società.