Freezer per il vaccino: alla Desmon di Avellino 4.500 richieste dall’estero Il super-congelatore prodotto nello stabilimento di Nusco può contenere 40 mila dosi di Vera Viola

Il super-congelatore prodotto nello stabilimento di Nusco può contenere 40 mila dosi

Oltre 4.500 richieste di disponibilità sono arrivate dall’estero. Contatti ci sono stati con la Regione Campania. La fitta rete dei distributori italiani racconta di numerose richieste di informazioni su come, quando e a che prezzo sarà possibile acquistare i super congelatori per vaccini a bassissime temperature.

L’annuncio da parte della Desmon di Nusco, in provincia di Avellino – che diceva di avere la tecnologia per produrre i frigoriferi necessari per conservare e trasportare il vaccino anti covid della Pfizer che a breve potrà essere in distribuzione e che richiede la temperatura di -70 gradi – ha suscitato interesse in tutto il mondo. In particolare, gli Usa chiedono la disponibilità per 2.500 prodotti, la Francia e l’Arabia Saudita ciascuna per mille e l’Olanda, che pure sembra molto interessata, non ha ancora quantificato.

«Registriamo un interesse crescente – dice il presidente della società irpina, Corrado De Santis – da parte di istituzioni e dei media di tutto il mondo. Oggi parlerà di noi anche il Washington Post. E ieri un quotidiano finanziario olandese».

Desmon, stando alle attuali prenotazioni, anche se in molti casi non ancora veri e propri contratti, si prepara a produrre da gennaio tra i 50 e i cento sistemi di refrigerazione. «Oggi sono richiesti per il vaccino Pfizer che è molto complesso – aggiunge De Santis – ma ci sarà bisogno di refrigerazione professionale anche per gli altri».

Ma che caratteristiche hanno i prodotti dell’azienda irpina? «Produciamo frigoriferi professionali per i settori food service e per il medicale – chiarisce Federica Vozzella, dg della Desmon – Siamo in grado di produrre un ultra congelatore a meno 80 gradi, quello utile per la conservazione del vaccino anti covid avviando la produzione da gennaio 2021».

Ma c’è altro, la difficoltà maggiore da superare riguarda il trasporto, soprattutto in zone con scarsa disponibilità di energia elettrica. «La nostra soluzione per questa esigenza è una attrezzatura refrigerata a -70 gradi, predisposta in modo da continuare a generare freddo anche in assenza di alimentazione elettrica, ma con la capacità del sistema di accumulare l’energia termica necessaria. Anche per questo secondo congelatore la produzione partirà a gennaio».