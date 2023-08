Salvini: accordo con la Francia per evitare la chiusura del Monte Bianco

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a Toledo, a margine del vertice dei 27 ministri della Ue, la collega francese Catherine Colonna. Il primo argomento di discussione è stato la situazione al confine italo-francese dopo la frana che ha ridotto l’accesso al tunnel del Frejus. I due ministri hanno deciso di convocare già nei prossimi giorni la Conferenza intergovernamentale con cui Italia e Francia gestiscono le decisioni sui tunnel che collegano i due Paesi. Lo rende noto il ministero degli Esteri. L'Italia chiede che il tunnel del Monte Bianco non venga chiuso fino a che non verrà ripristinata la piena agibilità della viabilità verso il tunnel del Frejus. La ministra francese, che ha mostrato aperture sulla questione, ha concordato che i due governi lavoreranno insieme quotidianamente per gestire nella maniera più efficace gli interventi necessari a limitare le sofferenze per le due regioni di confine.

Anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha avuto un nuovo momento di aggiornamento con il suo collega francese Clément Beaune sulla situazione al Frejus. «I ministri hanno condiviso l'opportunità di evitare, almeno in questa fase, la chiusura del Traforo del Monte Bianco i cui lavori sono programmati dal 4 settembre al 18 dicembre», riferisce il Mit. «Qua rischiamo il blocco - ha detto Salvini - quindi l’obiettivo è di riaprire il Frejus il prima possibile, anche se ovviamente sul fronte francese sarà compito dei francesi attivarsi al più presto. A questo aggiungiamo l’arroganza austriaca che vieta in alcuni orari in alcuni giorni l’ingresso dei tir di tutto il mondo in Austria, creando problemi ambientali e sociali ed economici enormi. Le prossime saranno ore impegnative».

Assologistica: perdite gravi, aziende molto preoccupate

«Siamo estremamente preoccupati». Così Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica, commenta la situazione venutasi a creare ai valichi alpini del Frejus, Gottardo e del Brennero, totalmente o parzialmente interrotti, e con il traforo del Monte Bianco di imminente chiusura. E aggiunge: «Le imprese di logistica, quelle del trasporto stradale e ferroviario, ed i terminal intermodali stanno soffrendo perdite gravi; senza contare l’enorme danno che il Made in Italy e in generale i flussi commerciali internazionali stanno subendo». Il presidente di Assologistica spiega di aver chiesto «un incontro urgente sia con il ministro dei Trasporti Salvini, ma anche con il ministro del Made in Italy Urso al fine di poter dare il nostro contributo nel trovare assieme le soluzioni e verificare i possibili interventi per il comparto». Del resto, avverte, «per il nostro Paese è vitale il flusso verso l’Europa delle merci, stradale e ferroviario. Si tratta di sistemi complessi, strategici e delicati». E dunque, conclude, «siamo certi che il governo confermerà l’attenzione e le energie necessarie verso questo fondamentale anello della catena del valore».

Torino-Lione, via libera all’appalto per tunnel del Moncenisio

Sul fronte Torino-Lione, invece, da registrare che il il Cda di Telt, che si è riunito oggi, ha dato il via libera alla firma del contratto per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio in Italia. L’appalto del valore di 1 miliardo di euro è stato assegnato al raggruppamento composto dall’italiana Itinera (mandataria), Ghella e Spie Batignolles. Si completa in questo modo l’assegnazione di tutti i lavori per lo scavo dei 57,5 km del tunnel ferroviario sotto le Alpi cofinanziato da Europa, Francia e Italia. Lo ha annunciato il direttore generale di Telt Maurizio Bufalini.