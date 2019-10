Frena il distretto delle scarpe del Piceno e del Fermano Nei primi 6 mesi di quest’anno un’ulteriore contrazione dell’11% di Michele Romano

2' di lettura

Se le Marche arrancano e l’economia segna calma piatta, il sud della regione fa registrare «pericolosi picchi di criticità». Simone Mariani, presidente di Confindustria Centro Adriatico, fotografa così lo stato di salute del Piceno (“dove l’economia è trascinata da un manipolo di imprese champion”) e del Fermano, dove continua senza freni l’arretramento del comparto della calzatura. Quello che ancora oggi è uno dei più importanti distretti italiani per dimensione e qualità dei prodotti ha registrato nei primi 6 mesi di quest’anno un’ulteriore contrazione dell’11%, rispetto al +6,4% della media nazionale, con un impatto significativo sui livelli occupazionali.

La frenata

Criticità che vanno a sommarsi alle conseguenze, economiche e sociali ancora evidenti, generate dal terremoto del 2016 e 2017, e a quelle che Mariani definisce «patologie mortali, legate sia al riposizionamento dell’offerta del credito, sia alla restrizione dei criteri di concessione dei finanziamenti bancari, che continuano a produrre una selezione darwiniana della specie territoriale».

In questa congiuntura negativa, l’ancora di salvezza è rappresentata dai riconoscimenti di area di crisi industriale complessa. Per la calzatura fermana (e maceratese, ndr.) è un’opportunità unica, che potrebbe rappresentare la scintilla per far ripartire l’economia di un territorio, «alla ricerca non solo di un riscatto, ma anche di una diversa identità». Si è appena chiusa la call di Invitalia per la raccolta delle manifestazioni di interesse ad investire, ma l'appello del presidente degli industriali, nel giorno dell'assemblea pubblica dell'associazione, è rivolto a Mise e Regione Marche perché «facciano appieno la loro parte». Tradotto significa mettere risorse finanziarie adeguate e progettare misure efficaci per contrastare la crisi.

Se a Fermo il percorso di rilancio è appena iniziato, nel Piceno si cerca una ‘fase due' visto che la sottoscrizione dell'accordo di programma “Tronto-Val Vibrata” ha ottenuto risultati incoraggianti in termini di nuovi investimenti e nuovi occupati. Gli industriali si attendono ora dal Mise una proroga a partire da 2020.

C’è un’altra sfida che unisce Piceno e Fermano: il riconoscimento di ‘zona economica speciale', strumento straordinario che prevede l'attivazione «di un potente pacchetto agevolativo e di una legislazione economica in deroga, dotata di automatismi antiburocrazia». Una candidatura ambiziosa, che nasce in collaborazione con l’ordine dei commercialisti.

Il pacchetto di richieste per il rilancio si completa con la richiesta di quattro provvedimenti al governo nazionale e a Bruxelles: l'inserimento di tutti i comuni delle due province, complessivamente 73, nella prossima ‘carta degli aiuti a finalità regionale 2021-207', l’innalzamento a 500 mila euro della soglia triennale relativa ai cosiddetti aiuti ‘de minimis', l'introduzione dell'obbligo di etichettatura d’origine (‘made in') e l'indicazione dell'indicazione geografica protetta (Igp) per le olive ascolane, da affiancare alla Dop. «Obiettivi fondamentali per i quali ci batteremo senza sosta», avverte Mariani.