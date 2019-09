Venti di recessione Usa: Trump cala nei sondaggi. La Cina toglie alcuni dazi

La frenata Usa

Il rallentamento dell’economia preoccupa Trump e il suo staff mentre si avvicinano i mesi più caldi della campagna per le elezioni presidenziali del novembre 2020. Tutti sanno che il modo migliore per assicurare la rielezione del tycoon alla Casa Bianca per un secondo mandato è il sostegno degli americani su un buon andamento economico. Insomma se le cose continueranno ad andare bene per redditi, lavoro, Borsa e consumi sarà più facile cavalcare l’onda del consenso. Diversamente la strada per Trump sarà in salita. Lui e i suoi stretti collaboratori lo sanno bene. E per questo il presidente segue con particolare attenzione l’andamento degli indici finanziari e dei dati macroeconomici. E per questo, ancora, continua ad attaccare con virulenza, a tratti anche in modo offensivo, il governatore della Fed Jerome Powell per una più incisiva azione di sostegno dell’economia: dal primo agosto sono stati più di trenta gli attacchi a Jay Powell e alla Fed su Twitter stando alle statistiche del Trump Twitter Archive.

Il problema dei problemi

Il problema dei problemi è la guerra commerciale con la Cina che sembra essere scappata di mano alla Casa Bianca dopo l’escalation dal primo agosto con i dazi Usa e i controdazi cinesi, in vista di dicembre quando scatteranno i dazi Usa su tutti i prodotti cinesi importati, compresi smartphone, pc e tablet, giocattoli, un ulteriore stretta che peserà sui consumi natalizi degli americani e indirettamente sulle aziende Usa. Per questo Trump vuole arrivare a un alleggerimento, una schiarita con il “nemico” cinese, sempre pensando alle prossime elezioni. Ma ha già detto che se verrà rieletto poi riprenderà la guerra alla Cina con ancora più forza, libero dalle preoccupazioni della rielezione a quel punto. Il presidente continua a descrivere l’andamento dell'economia come “great” e ripete che i venti recessivi sono colpa delle “fake news” dei giornali e delle tv non allineati e non frutto delle previsioni degli economisti e degli analisti finanziari.

Pechino toglie alcuni dazi

Come già rilevato anche la Cina ha interesse a un cessate il fuoco nella guerra commerciale, con tutte le previsioni degli economisti che parlano di un rallentamento della crescita per il Paese. Oggi Pechino ha comunicato una lista di 16 prodotti americani che saranno esentati dall'aumento delle tariffe cinesi. Un segnale ben augurante in vista della ripresa dei negoziati ad alto livello tra le due delegazioni, già fissato per il prossimo 7 ottobre a Washington. L'esenzione già entrata in vigore, sarà valida fino al 16 settembre del 2020, ha fatto sapere una nota della Commissione delle tariffe doganali cinese.