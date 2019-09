Frena l’industria, in calo ordini e ricavi. Recupera l’export. A luglio -0,6% per il fatturato su base annua, nel 2019 la crescita è vicina allo zero. Commesse in calo per il nono mese consecutivo. Male farmaceutica e meccanica, brilla solo l’alimentare di Luca Orlando

Dopo un segnale negativo in arrivo dalla produzione dell’industria. era difficile aspettarsi qualcosa di diverso in termini di ricavi, che infatti confermano il momento difficile per la nostra manifattura.

A luglio l’Istat stima una diminuzione congiunturale dello 0,5%. Su base trimestrale mobile l'indice complessivo mostra una contenuta crescita (+0,3%) rispetto alla media dei tre mesi precedenti.

Anche gli ordinativi registrano a luglio un calo congiunturale (-2,9%), mentre nella media degli ultimi tre mesi si rileva un modesto aumento congiunturale (+0,1%).

La dinamica congiunturale negativa del fatturato riflette cali mensili su entrambi i mercati: -0,6% è la flessione registrata dal mercato interno e -0,4% quella rilevata per il mercato estero.

Il momento-no è confermato dagli ordini, che pur beneficiando del calendario più favorevole (per questo indicatore Istat registra solo il dato grezzo) risultano in calo di un punto, debolezza (-2,9%) sperimentata soprattutto oltreconfine.

Ordini in calo su base annua per il nono mese consecutivo e che comunque cedono terreno anche in termini congiunturali, per effetto in questo caso di una marcata contrazione delle commesse provenienti dal mercato interno (-4,2%) e da una più modesta di quelle provenienti dall'estero (-0,8%).