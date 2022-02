Frena il Milan, si schianta l’Inter: big in testacoda (aspettando il Napoli)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Facciamo una modesta proposta che vale per tutti coloro che, ultimamente, parlano e scrivono di calcio. Non dateci più retta, non stateci a sentire. Soprattutto se si insiste troppo sugli schemi e sulle linee di gioco. Sulla profondità o sul collettivo. Sugli allunghi e sulle fughe.

Soprattutto diffidate da chi vi dirà che il gioco è fatto, che ormai la strada è in discesa, che lo scudetto è dietro l'angolo. Vade retro, toccate ferro. Non è più così. Come non ci sono più le mezze stagioni, non ci sono più gli squadroni di una volta, che strapazzavano le piccole e vincevano o pareggiavano con altre big. Ora è tutto liquido, tutto un caos, come le decisioni arbitrali. Qualcuno le capisce? Noi no, da tempo abbiamo smesso: troppo complicate. Come la riforma della giustizia o la legge elettorale. Non sappiamo, non capiamo, scusate tanto.

Una maionese impazzita

Qualcuno per esempio sa spiegare perchè è stato annullato all'Atalanta il gol del possibile pareggio con la Fiorentina? Pare per un fuorigioco di “spalla” di un giocatore (Hateboer) che non è neppure quello che ha segnato (Malinovskyi). Un fuorigioco di “spalla”? Di uno che neppure ha fatto gol? Boh. Non siamo intelligenti come Einstein, d'accordo. Ma anche lui, sarebbe molto perplesso.

Che il calcio sia una maionese impazzita, lo si è visto in questo week end. Il primo colpo di scena è la frenata del Milan con la Salernitana. Un 2-2 acciuffato in extremis contro l'ultima del campionato. Con il portiere rossonero Maignan, osannato come il nuovo Donnarumma, che a va farfalle come fosse nel bosco. Tutti a scartamento ridotto i Pioli boys. Errori a ripetizione, gol sbagliati, una pallida controfigura della squadra al comando del campionato.

E tutti a dire: ecco il Milan si è giocato il jolly. Troppo supponente. È con le piccole che si mettono in tasca gli scudetti. «L’Inter mette la freccia» scrive la Gazzetta dello Sport. «Il calendario è il grande alleato dell'Inter», ribadisce il Corriere della Sera.

E invece...

E Invece nuovo ribaltone. Altro che controsorpasso. Se il Milan va in testa coda, l'Inter si schianta. Senza Bastoni e Brozovic, i nerazzurri a San Siro si fanno asfaltare dal Sassuolo Un bel 2-0 firmato da Raspadori e Scamacca (più traversa di Berardi) che manda a gambe all'aria il progetto di rilancio della squadra di Inzaghi, fino a un mese fa considerata già avviata al suo secondo titolo consecutivo. Ora è in caduta libera con quattro sconfitte nelle ultime sei partite.