Frena il Pil cinese: + 4,9% nel terzo trimestre, 3 punti in meno del secondo

Arriva, implacabile, il verdetto dell’Ufficio nazionale di statistica: nel terzo trimestre la crescita cinese ha perso tre punti rispetto al trimestre precedente passando da +7,9% a 4,9%, a causa del rallentamento delle costruzioni e dei limiti all’uso di energia che hanno pesato sulla ripresa post pandemica. L’impatto sulle catene globali sarà inevitabile. La Banca centrale definisce controllabile il rischio Evergrande, ma il futuro del gigante del real estate a questo punto diventa cruciale per la stabilità dell’intera economia.

Rallentamento prevedibile

La crescita economica della Cina è sprofondata nell’ultimo trimestre, colpa del rallentamento delle costruzioni e dei limiti al consumo energetico che hanno pesato sulla ripresa dalla pandemia di coronavirus.

I dati del Governo cinese mostrano che la seconda economia mondiale è cresciuta tre punti in meno (+4,9%) rispetto a un anno prima a luglio-settembre, in calo rispetto al +7,9% del trimestre precedente. La produzione industriale, le vendite al dettaglio e gli investimenti in costruzioni e altre immobilizzazioni si sono tutti indeboliti. L’edilizia, un settore che supporta milioni di posti di lavoro e che incluso l’indotto assorbe un quarto del Pil, ha rallentato dopo gli interventi statali per mettere un freno al credito nel settore. La produzione è stata ostacolata sul finire dell’estate, a settembre, dalle interruzioni di corrente imposte da alcune grandi province per allinearsi alle direttive per risparmiare energia e tenere a bada l’inquinamento.

Edilizia, energia le cause principali

Il mix di elementi alla base della frenata preoccupa per gli effetti possibili sul commercio internazionale e sui mercati finanziari globali. La produzione industriale è stata ulteriormente frenata dal mercato dei semiconduttori e dalla conseguente carenza mondiale di chip. La tripla stretta al credito nell’edilizia presenta il conto con effetti a cascata non solo sul sistema interno.

Secondo gli addetti ai lavori anche mercati avanzati come gli Stati Uniti, non sarebbero immuni da un significativo inasprimento delle condizioni finanziarie globali. Lo shock potrebbe essere negativo anche sulla crescita nell’ultimo trimestre, accanto a un prevedibile stress finanziario.