Frenata sui costi per Quota 100: 5,2 miliardi nel 2020

Quota 100: arriva il restyling del governo giallorosso

Quattro categorie per i quotisti

I quotisti di quest’anno possono essere suddivisi in almeno quattro categorie: chi ha presentato domanda a fine 2019 e quindi deve aspettare qualche mese per il pagamento del primo assegno, chi ha preso qualche mese di pensione con “Quota 100” nel 2019 e quest’anno prenderà l'intera annualità, chi maturerà i requisiti 62+38 nel 2020 e, infine, chi li ha maturati l’anno scorso e ha deciso di aspettare quest’anno per timbrare l’ultimo cartellino e andare in pensione. Comportamenti e scelte che, appunto, possono far ballare i saldi di qualche decina di milioni.

Le previsioni dell’UpB per il 2021

Una storia diversa si prospetta invece per il 2021. Secondo l’UpB negli ultimi mesi dell’anno prossimo, quando ci si avvicinerà al tramonto dei pensionamenti per i quotisti, potrebbe materializzarsi una delle classiche corse dell’ultimo minuto agli sportelli per cogliere l’opzione lasciata in sospeso. I tecnici UpB parlano di «effetto soglia/discontinuità»: se si facessero vivi tutti i lavoratori che quest’anno non hanno scelto “Quota 100”, i risparmi previsti in 1,3 miliardi potrebbero ridursi fino a 600 milioni.

Il costo dell’incertezza

Tra le variabili da considerare c’è il costo dell’incertezza. Senza interventi correttivi alla vigilia del 2022 i nati entro il 1959 saranno gli ultimi ad aver avuto la possibilità di usare “Quota 100”. A parità di contributi versati, 38 anni, chi compie 62 anni da gennaio 2022 in poi avrà uno scalone di cinque anni prima della pensione di vecchiaia (67 anni) o di anzianità (43 anni). E questo potrebbe pesare sulla corsa finale agli sportelli. Ancor più l’effetto incertezza conta se consideriamo i “silenti”, ovvero chi ha maturato i requisiti per “Quota 100” nel triennio di sperimentazione ma ha deciso di continuare a lavorare sapendo che quel diritto resta valido e può essere esercitato anche dopo il 2021, riducendo in questo modo la perdita di valore della pensione. Il dubbio che anche quella norma venga cambiata giustifica l’avverarsi del cosiddetto “effetto soglia/discontinuità”, con un saldo più salato del previsto.

