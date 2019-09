Frenata sul decreto Ambiente: tutti gli ostacoli della manovra green a partire dalle coperture La coperta delle finanze pubbliche è corta, e in gioco sono le coperture da destinare alla manovra. Tra le ipotesi attualmente al vaglio dei tecnici, quella di utilizzare le “aste verdi” per liberare risorse. La promessa di ridurre del 10% «le spese fiscali dannose per l'ambiente» può valere fino a 1,93 miliardi di euro, stando al censimento dello stesso ministero dell’Ambiente. Ma per arrivare a quella cifra occorrerebbe muovere le forbici su tutti i 75 sussidi giudicati nemici dell’ambiente

Bonus rottamazione auto e 20% di sconto sui prodotti senza plastica

3' di lettura

Il decreto Clima, veicolo normativo che farà da contenitore alla manovra green al centro del programma dal governo Conte due, rimane fuori dai provvedimenti che oggi approderanno sul tavolo del governo. Nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si terrà nel pomeriggio a Palazzo Chigi, il decreto non compare. Nel menù della riunione c’è invece quello con le misure urgenti in tema di sicurezza nazionale cibernetica e quello che sancirà il ritorno del turismo sotto la regìa del ministero dei Beni culturali (dopo la parentesi dell’Agricoltura) nonché l’attribuzione alla Farnesina di competenze in tema di internazionalizzazione, attualmente in capo al Mise.

L’elenco delle misure previste dai 14 articoli della bozza, anticipata dal sole24ore.com, contempla un bonus fino a 2mila euro, con una spesa fino a 200 milioni, per chi rottama una vecchia auto (euro 4 o classi precedenti) nelle Città metropolitane, cioè le vecchie Province, oggetto di procedura d’infrazione Ue per inquinamento, in un orizzonte che da Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Toscana arriva a Lazio, Molise e Sicilia (le procedure sono la 2014/2147 e la 2015/2043). C’è poi un credito d’imposta fino a 5mila euro, da riversare al consumatore, per le attività di consegna di prodotti «secondo modalità sostenibili»; una detrazione fiscale del 19% per la spesa (fino a 250 euro) delle famiglie per il servizio di scuolabus «a ridotte emissioni», incentivi alla vendita e all’acquisto di prodotti sfusi e una riforma della Valutazione d'impatto ambientale.

Leggi anche - Ambiente, ecco la mappa degli incentivi bocciati al green test

Il nodo coperture

Dietro alla frenata e al mancato approdo in Cdm del provvedimento del decreto Clima, si cela un nodo coperture. La coperta delle finanze pubbliche è corta, e in gioco sono le coperture da destinare alla manovra. Tra le ipotesi attualmente al vaglio dei tecnici, quella di utilizzare le “aste verdi” per liberare risorse. Che si stia ragionando su questa ipotesi lo ha confermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Le aste verdi si riferiscono al mercato dello scambio di quote di emissioni di CO2 dei grandi “inquinatori” del Paese. Si tratta di un mercato di riferimento, il cosiddetto Emission trading, in cui si vende e scambia una percentuale di quote oltre una determinata soglia assegnata.

I malumori nella maggioranza

Oltre ai problemi di copertura, tuttavia, ci sarebbero anche alcuni malumori all’interno della maggioranza giallo rossa. Malumori che riguarderebbero non soltanto i renziani ma sarebbero interni ai Cinque Stelle).