Frenata dell’industria a dicembre: -1% su novembre. Ma 2021 a livelli pre-Covid

Vincoli ben sintetizzati dall’ultimo dato Istat di dicembre sui nodi della produzione, con la carenza dei materiali e il conseguente allungamento dei tempi delle consegne all’estero a preoccupare quasi un imprenditore su cinque, il massimo da oltre 30 anni nelle rilevazioni.

Nel confronto annuo dicembre presenta comunque il quarto rialzo consecutivo (il decimo escludendo il 0,1% di agosto), una crescita ancora significativa rispetto al dato di dicembre 2020. Anche se in trend discendente, il 2021 si chiude così con un risultato oltre le attese, con la manifattura italiana in grado di rimbalzare in modo convinto dopo il crollo a doppia cifra del 2020, comunque inferiore rispetto alle prime stime avanzate in primavera, nei momenti più duri della pandemia.

A fronte di un calo 2020 dell’11,4% il recupero 2021 è dell’11,8%, con un indice che nel mese di dicembre si posiziona due punti oltre l’ultimo dato pre-pandemico di febbraio 2020. Per la sola manifattura la crescita è del 13%, nessun comparto chiude l’anno in frenata.

Un quadro, quello italiano, più roseo rispetto a quanto registrato dalle maggiori economie continentali, Francia e Germania, più penalizzate di noi per il peso maggiore assunto da due settori in difficoltà, la moda per Parigi, le auto per Berlino.

La Germania in termini di produzione cresce infatti nel 2021 solo del 3% (-0,3% il dato mensile di dicembre, un calo di oltre quattro punti su base annua), presentando così un bilancio in rosso di oltre cinque punti rispetto al 2019. Prendendo a riferimento febbraio 2020 la produzione tedesca si trova in deficit di quasi sette punti. In frenata anche la Francia: l’industria nel complesso cede lo 0,2% su base mensile e il risultato è quello di lasciare l’output ad oltre cinque punti di distanza dal livello pre-Covid di febbraio 2020.