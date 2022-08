Frenata del Milan che pareggia a Bergamo con l’Atalanta (1-1). In testa Inter e Napoli

Bello e spumeggiante, con in panchina Raspadori, Simeone e Ndomble, sontuose new entry di una generosa campagna acquisti, il Napoli di Spalletti lancia uno squillante avviso ai concorrenti: state accorti, che quest'anno ci siamo anche noi. Folclore a parte, la squadra di Spalletti accende la passione. Sei punti e nove gol in due partite sono uno sfavillante biglietto da visita. Il georgiano poi è uno spettacolo, segna, dribbla, crea gioco e assist. Un fenomeno da seguire con attenzione. «Deve ancora sciogliersi», ha detto Spalletti per frenare gli entusiasmi. Beh, nel caso succeda, sono guai per tutti.

Con i temporali e le bombe d’acqua, anche l’Inter è tornata a far piovere gol sui malcapitati avversari. Chiamare avversario lo Spezia, visto come sabato si è messo a tappetino, in effetti è una forzatura: però la squadra di Inzaghi ha avuto il merito di far subito capire agli ospiti che non era giornata. Infatti l’Inter dopo mezz’ora era già padrona del campo con Romenu Lukaku in versione frontman che pur, non segnando personalmente, ha messo il testone e il suo non indifferente peso nelle prime due reti nerazzurre. È la sua stessa presenza a creare un’elettricità che stordisce gli avversari. Per completare il quadro, Lukaku ha colpito una traversa. Qualcuno dice che non è ancora in forma, che è impreciso. Pensate se fosse anche più preciso.

Scherzi a parte, l’anticipo di San Siro ha fatto emergere tre cose: 1) che l’Inter sta rapidamente crescendo. 2) Che Lukalu e Lautaro si sono ritrovati come se non si fossero mai lasciati (capita anche nei migliori matrimoni). 3) Che la squadra di Inzaghi, oltre ai lanci lunghi per il suo Gigante, ha trovato delle alternative di gioco con manovre veloci, cambi di fascia, sovrapposizioni eccetera eccetera. Certo, il test vale quello che vale. Con la Lazio si capirà di più. Però intanto in due giornate l’Inter ha già fatto sei punti. Una sana normalità, in un ambiente di solito matterello, che fa ben sperare.

Due parole su Torino-Lazio, finita zero a zero. Il Toro c’è. Domina nel primo temo, scricchiola un po’ nella ripresa quando finalmente i biancocelesti escono dal loro bunker per vedere se fuori piove. I granata hanno avuto il demerito di non chiudere la partita, ma la squadra di Sarri? Dov’è il famoso bel gioco? Dove è finita la famosa spavalderia sarriana? Per carità, ci sta che una partita giri storta. Però il tanto bistrattato Lotito per rinforzare la Lazio di soldi ne ha messi a volontà. E allora? Non è strano che il Torino faccia la Lazio e viceversa? Magari, nel personalissimo taccuino di Sarri, una risposta c’è. L’aspettiamo volentieri.

E la Juventus? Anche in questo week end calcistico, Madama gioca al lunedì, il giorno di riposo dei barbieri. Questa volta, dopo aver fatto a Ferragosto pelo e contropelo al Sassuolo, se la dovrà vedere con la Sampdoria a Genova. Il problema di Allegri (anche i ricchi piangono) è che i suoi giocatori migliori si fanno male uno dopo l’altro. Quasi tutti per infortuni muscolari. L’ultimo è Bonucci per un affaticamento ai flessori della coscia destra. Non potendo già disporre di Pogba, Szczesny e Di Maria (senza dimenticare Chiesa e tutti gli altri), Allegri ha ripescato quell’Adrien Rabiot che, cercato dal Manchester United, era da tempo sparito dal radar juventino. Quando le cose vanno male, e il nemico s’avvicina, si richiamano anche i riservisti, i ragazzi e i pensionati. Alla Juve questo lungo elenco di indisponibilità potrebbe causare dei problemi: sabato 27 c’è la sfida con la Roma. In più tra campionato e Champions dovrà affrontare un tour de force con 20 partite in circa due mesi. Auguri.