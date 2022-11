Frenata misure Covid in Cina mette ali a titoli lusso. Scatto di Moncler e Ferragamo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il primo allentamento delle rigide misure anti-Covid in Cina mette le ali ai titoli del lusso, che sul mercato orientale hanno ormai una fetta importante delle loro entrate. A dare gas alle quotazioni sono però anche i conti del colosso Richemont sopra le attese. La migliore a Piazza Affari è la maison Moncler che, così come Salvatore Ferragamo, è arrivata a guadagnare oltre sei punti. Rialzi più contenuti, ma comunque rilevanti, anche per Brunello Cucinelli e Tod's all’indomani dei conti. Ma l’effetto Cina sta premiando tutto il comparto europeo, come testimoniano Kering, Lvmh, Hermes (+1,8%), Pernord Ricard (+1,2%) e soprattutto Richemont (+13%), anche in questo caso dopo i conti del gruppo svizzero in crescita sopra le stime con ricavi nel semestre a 9,68 miliardi di euro (+24%).

Tutto nasce dalle aperture di Pechino. La Commissione nazionale per la Sanità in Cina, infatti, ha annunciato una riduzione del periodo di quarantena per i viaggiatori in ingresso e per i contatti di persone infette da un totale di 17 giorni (10 in hotel e 7 a casa) ad un totale di 8 giorni (5 in hotel e 3 a casa). «Sebbene le dichiarazioni del Politburo ancora ieri riaffermassero la necessità di mantenere una politica di Zero Covid, e i contagi tocchino intanto nuovi massimi da inizio anno in varie zone della Cina – sottolineano gli analisti di Equita – è vero anche che è emersa un’apertura a un approccio più mirato e pragmatico per un maggior equilibrio tra contenimento del virus ed economia».

Loading...

Nel complesso, l’allentamento delle quarantene ed il potenziale passaggio a un approccio più pragmatico sono «una notizia positiva per il lusso, data l’elevata esposizione del settore alla Cina (il 25% del fatturato in media, con Brunello Cucinelli la meno esposta – per circa il 15% - e Burberry la più esposta per circa il 35%)». Per questo, ragiona il broker, «visto il forte rimbalzo delle vendite in Cina nei periodi di rilassamento delle restrizioni (luglio-agosto), continuiamo a vedere l’impatto Covid in Cina come di breve termine, e pensiamo che una volta normalizzata la gestione del virus l’esposizione del settore a questo mercato possa tornare ad essere di supporto, rispetto alle prospettive di rallentamento macro in Usa e soprattutto in Europa».

Sul titolo Tod’s si somma anche l’effetto conti, arrivati ieri a mercati chiusi, che hanno visto nei primi nove mesi del 2022 la maison marchigiana registrare un fatturato consolidato a 724,9 milioni di euro, in crescita del 16,4%. «Confermiamo la nostra view 'neutral' sul titolo – scrivono in questo caso gli analisti di Intermonte – e portiamo il target a 32,2 euro calcolato come una media pesata tra uno scenario fondamentale (valorizzato a 27 euro per azione e pesato al 60%) e uno scenario speculativo (pesato al 40%) in cui ipotizziamo che la famiglia Della Valle decida di riaprire l'offerta a 40 euro per fare un altro tentativo “market-friendly” di delisting del gruppo». Alla luce dei ricavi del terzo trimestre, «abbiamo migliorato le nostre previsioni di linea superiore per il 2022 e il 2023 dell'1,3% e dell'1,7%». In linea anche gli esperti di Equita che parlano di un «fatturato sopra le attese» e alzano la previsione sui ricavi 2022/23/24 di +1/2/3%». D’altro canto, lo scenario del delisting tramite fusione «non è ancora da escludere: se il titolo rimanesse sui livelli attuali, il diritto di recesso a fine anno sarebbe intorno ai 35,8 euro» e «vista la situazione piuttosto fluida e incerta, fissiamo un target pari alla media dei due scenari, ovvero 33,2 euro. Alziamo pertanto la raccomandazione a 'hold'».