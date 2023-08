Frenata Superbonus, l'effetto in edilizia: in un anno cassa integrazione ordinaria a +133%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continuano a calare anche a luglio le ore di cassa integrazione autorizzate dall’Inps, in linea con una tendenza che prosegue ormai da mesi, ma si conferma lo stato di sofferenza dell’edilizia con la Cig ordinaria costantemente in crescita da prima dell’estate. Un segnale di difficoltà delle imprese del settore anche per effetto della frenata del superbonus.

Ma iniziamo dalle ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate a luglio che sono state 28,6 milioni, il 2,7% in meno rispetto al precedente mese di giugno e il 28,7% in meno rispetto a luglio 2022. Guardando alle singole tipologie emerge che le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a luglio sono state 18,5 milioni, allo stesso livello di giugno (+0,2), mentre rispetto a luglio 2022 la variazione tendenziale è del +16 per cento. Tra i settori l’edilizia con 2,2 milioni di ore segna un incremento del 132,99% rispetto a luglio 2022, anche il ricorso alla Cigo nell’industria cresce, ma a ritmo più soft con 16,2 milioni di ore e +8,5% sullo stesso mese dell’anno precedente. Se poi allarghiamo lo sguardo al primo semestre vediamo che l’industria con 109,7 milioni di ore segna un calo del 14,3% sullo stesso semestre del 2022, mentre l’edilizia con 14,9 milioni di ore fa registrare una crescita del 18,7% sul 2022.

Il peso dei crediti incagliati

«Sicuramente pesa l’effetto combinato dello stop del superbonus e dell’effetto clima, il caldo straordinario che ha rallentato se non bloccato alcuni lavori - commenta la presidente dell’Ance, Federica Brancaccio-. È comunque un segnale preoccupante, perché oltre a questi fattori esterni bisogna aggiungere il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione. L’edilizia ha trainato il Pil degli ultimi due anni, stiamo attenti a non creare le condizioni per una brusca frenata. A ciò si aggiungano i ritardi dei pagamenti per il caro materiali che sono ancora fermi in alcuni casi al 2021, in altri a inizio 2022. La crisi di liquidità poi potrebbe mettere in difficoltà imprese e lavoratori». A contribuire alla frenata ci sono in totale circa 30 miliardi di crediti incagliati legati al superbonus.

«Per il futuro dei bonus edilizi - secondo l’Ance - è urgente lo sblocco dei crediti e la proroga dei lavori in corso per recuperare la fiducia di famiglie e imprese». La Fillea-Cgil ha proposto per la fase transitoria l’utilizzo della Cdp come acquirente di ultima istanza per sbloccare i crediti incagliati.

I dati Inps

Tornando ai dati Inps, il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a luglio 2023 è di 9,3 milioni, di cui 2,8 milioni per solidarietà, con un calo del -34,5% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente, rispetto a giugno 2023 si registra una variazione congiunturale pari al -9,6%. Per la cassa integrazione in deroga le ore autorizzate a luglio 2023 sono state pari a poco più di 19mila, con un incremento del 7.289,6% su giugno che però era ai minimi storici (260 ore) e -88,8% su luglio 2022. Quanto ai fondi di solidarietà sono state autorizzate 777mila ore con un incremento del 19% rispetto al mese precedente, mentre rispetto a luglio 2022 si registra una caduta del -92,1%.