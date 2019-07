Freno di Pechino sui capitali: crollano gli investimenti in Europa

La frenata degli investimenti cinesi interessa in particolare le società pubbliche: il 94% dei capitali arrivati in Nord America ed Europa nella prima metà del 2019 proviene infatti da gruppi privati. Anche questa è la conferma di un trend. In Europa, gli Ide delle aziende di Stato sono scesi al 6%: nei cinque anni precedenti avevano rappresentato più della metà del totale. Negli Usa, nella prima metà del 2019, questo dato è sceso all’8 per cento. Il disimpegno da parte dei big di Stato ha un legame diretto con il cambio di linea sullo shopping cinese negli Stati Uniti e in Europa: sono le stesse aziende “bersaglio” a essere diventate più prudenti.

L’ingresso sulla scena dei gruppi privati, «può rappresentare un’opportunità per l’Italia», sottolinea ancora Marazzi, considerate le affinità tra aziende, che in entrambi i Paesi, sono molto spesso a proprietà familiare.

Nel primo semestre dell’anno, gli investimenti diretti in Italia sono diminuiti del’11%, nonostante l’acquisizione del gruppo Candy da parte della cinese Haier, per 547 milioni di dollari, operazione annunciata a settembre 2018 e chiusa a gennaio 2019. Il controverso Memorandum of understanding sulla Via della seta, siglato a marzo in occasione della visita del presidente Xi Jinping a Roma, non ha finora generato risultati significativi.