Frescobaldi, Antinori, Santa Margherita, Lunelli e Argea: ecco le cantine «quotabili»

Lunelli

Lunelli Spa, famoso soprattutto per le bollicine del suo Ferrari Trento, ha raggiunto ricavi per 153 milioni di euro nel 2022, erano 86 nel 2020. La storia del Gruppo Lunelli prende il via nel 1952 quando Bruno Lunelli rileva da Giulio Ferrari una piccola cantina fondata a Trento nel 1902. Negli anni a Ferrari Trento vengono affiancate altre realtà: la grappa Segnana, l’acqua Surgiva, i vini di Tenute Lunelli, il ristorante Locanda Margon, il Prosecco Superiore Bisol1542 e infine la cedrata Tassoni, «con l’obiettivo di rappresentare l’eccellenza del bere italiano nel mondo».

Argea

Al quinto posto si piazza Argea Spa, polo del vino italiano «nato per affrontare la sfida dimensionale del mercato globale e portare il made in Italy nel mondo nel rispetto dei più alti standard di qualità e sostenibilità». Con la regia del Fondo Clessidra e la condivisione di Botter e Mondodelvino, il Gruppo vanta 7 sedi produttive in 4 regioni, ricavi consolidati di circa 455 milioni di euro nel 2022, un piano di investimenti per circa 50 milioni di euro, export in 85 Paesi per il 95% del fatturato.

La 18esima edizioni delle quotate Pambianco ha preso in considerazione i bilanci delle aziende non quotate (anche nei settori Fashion, Beauty, Design e per la new entry Hotellerie) che hanno registrato un fatturato superiore ai 50 milioni di euro nell’ultimo esercizio e, per la categoria Small Cap, le aziende che hanno registrato un fatturato compreso tra 10 e 50 milioni. Sono stati individuati «7 fattori chiave che determinano la quotabilità di un’azienda e a ciascuno di questi fattori è stato attribuito un peso». Ogni azienda viene quindi valutata su questi 7 fattori «in base ai dati di bilancio degli ultimi 3 anni e, relativamente ai 2 fattori:Notorietà del Marchio e Fascia di Mercato in cui l’azienda opera (alta, media, bassa) il voto viene attribuito dall’ufficio studi Pambianco in base alle valutazioni qualitative».

