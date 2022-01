Freshly Cosmetics apre il primo punto vendita in Italia a La Rinascente di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Freshly Cosmetics, brand spagnolo di cosmetica naturale e vegan, a cinque anni dalla sua nascita, sbarca in un punto vendita fisico per la prima volta in Italia, all’interno de La Rinascente in piazza Duomo a Milano nello Spazio Annex Beauty Bar al primo piano dell’edificio. Un modo per i clienti di poter conoscere la linea dei prodotti del marchio e vivere in prima persona, e sulla propria pelle, beauty experience. Nel punto vendita si possono acquistare la linea cosmetica, la nuova collezione di prodotti solidi lanciata quest'autunno e il makeup. Oltre ai prodotti, nel punto vendita milanese i clienti saranno assistiti da beauty expert e beauty assistant.

«È un vero orgoglio essere in Rinascente a Milano, il nostro primo rivenditore autorizzato in Italia - commenta Ilaria Tuccella, Italy country manager di Freshly Cosmetics -. È da tempo che i nostri Freshly Fans ci chiedevano di poter comprare i nostri prodotti non solo online. Pur avendo un animo digital e creando online un rapporto stretto con i nostri clienti e con la nostra community, ci riempie di gioia sapere che le persone possono ora trovare i nostri prodotti anche passeggiando per la città. Per rendere tutto ciò possibile abbiamo scelto di iniziare in grande con la presenza in Rinascente, da sempre un punto di riferimento per lo shopping di qualità in Italia. Adesso Freshly si potrà anche toccare, annusare. Ma il brand non si ferma qui, siamo solo all’inizio: speriamo giorno dopo giorno di raggiungere sempre più persone in sempre più città».

Loading...

Freshly Cosmetics nasce in Spagna nel febbraio del 2016 da un’idea di Mireia Trepat, Miquel Antolín e Joan Miralles, tre giovani ingegneri chimici, che si ispirano alla passione della madre di Miquel per la realizzazione di cosmetici naturali con lo scopo di dar vita a una grande avventura: rivoluzionare il mondo della cosmetica. La mission è di creare cosmetici naturali, sostenibili, innovativi e healthy, contribuendo, così, alla salvaguardia di ambienti ed ecosistemi. Presente in Spagna, Italia, Francia, Inghilterra, Cina e Portogallo, nell’azienda lavorano circa 240 persone con un laboratorio composto da biochimici, biotecnologi e ingegneri chimici impegnati in una ricerca continua per creare prodotti con oltre il 99% di ingredienti naturali e packaging sostenibili.