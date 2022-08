Freshly Cosmetics scommette su retail e omnicanalità in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Freshly Cosmetics - brand digitale di cosmetica naturale, vegan e sostenibile fondato in Spagna nel 2016 da Mireia Trepat e Miquel Antolín, due giovani ingegneri chimici - approda nei punti vendita offline italiani dopo tre anni di presenza esclusivamente online sul mercato nazionale, scommettendo su una strategia omnichannel.



Il brand è già presente in Spagna nel retail dal 2019 con tre punti vendita monomarca, i cosiddetti “Freshly Stores”, situati a Madrid, Barcellona e Valencia. Sul fronte internazionale, invece, la scelta strategica del brand fino al 2021 era stata quella di proseguire la propria espansione unicamente attraverso il canale online, ma in Italia ci sono stati interessanti sviluppi.

Infatti, nonostante la sua anima digital e la potenza nella vendita tramite l'ecommerce nel mercato italiano - secondo solo a quello spagnolo in termini di crescita, fatturato e numero di clienti - da novembre 2021 il brand ha aperto le porte al retail e ha scelto di farlo assieme a Rinascente con la formula beauty bar. Partiti dallo spazio Annex di Milano Duomo nel 2021, ad oggi i prodotti Freshly sono presenti in ulteriori sette punti Rinascente: Roma Fiume, Roma Tritone, Firenze, Monza, Torino, Cagliari e Palermo.

«Abbiamo un'anima digital, ma ci piace sapere che i nostri clienti possano avere un contatto diretto con i nostri prodotti, già prima dell'acquisto, e riuscire ad andare incontro alle loro esigenze al meglio - commenta Ilaria Tuccella, Italy country manager di Freshly Cosmetics -. Abbiamo deciso di iniziare la nostra esperienza in Rinascente, punto di riferimento dello shopping in Italia. Nei suoi beauty bar abbiamo trovato il format perfetto per un brand come il nostro: giovane, dinamico, naturale, innovativo e sostenibile».

Il marchio adatta la propria offerta in funzione dei punti vendita. In ogni store Rinascente è possibile trovare tutti i prodotti di punta. A Milano, inoltre, è disponibile anche la linea Freshly Make-Up.«Crediamo molto in questa sfida del retail che permette al cliente di vivere la Freshly experience anche offline. Siamo solo all’inizio. È bello sapere che le persone possano trovare i nostri prodotti anche facendo una semplice passeggiata per strada» conclude Tuccella.