Freya Biosciences chiude un round di finanziamento da 38 milioni

«Siamo lieti di annunciare questo significativo round, sottolineando il nostro impegno continuo nel sostenere l’innovazione e in particolare la salute delle donne» ha commentato Giovanni Rizzo, partner e key manager Indaco Biotech Fund – Indaco Venture Partners, proseguendo: «Siamo fiduciosi che questa iniziativa contribuirà in modo tangibile all’avanzamento delle immunoterapie per risolvere problematiche relative alla infertilità e ad altre indicazioni cliniche relative all’apparato riproduttivo delle donne. Siamo orgogliosi di essere coinvolti in questa iniziativa e guardiamo con interesse agli impatti positivi che ne potranno scaturire».

«Per la prima volta, grazie a questo investimento di Angelini Ventures, il nostro Gruppo entra nella ricerca clinica sulla fertilità femminile – commenta Sergio Marullo di Condojanni, ceo di Angelini Industries – La salute delle donne e più in generale la medicina di genere meritano la massima attenzione e per questo abbiamo scelto di finanziare chi è impegnato nello sviluppo di soluzioni terapeutiche nuove, efficaci e personalizzate che rispondano al bisogno di benessere delle donne e in particolare al desiderio di maternità. Il nostro impegno in questo ambito si iscrive nella strategia generale del Gruppo che nei diversi settori in cui è presente vuole essere attento ai bisogni delle persone e delle famiglie».

»Freya sta portando avanti un lavoro clinico d’avanguardia con un approccio innovativo, fino a oggi poco esplorato in ambito ginecologico - osserva Paolo Di Giorgio, ceo di Angelini Ventures – I primi risultati positivi ottenuti dagli studi clinici di Freya su microbiota e immunoterapia suggeriscono che questo può essere un approccio efficace e mirato per affrontare alcune condizioni cliniche che hanno come comune denominatore proprio l’alterazione del microbiota, come l’infertilità. Con l’investimento in Freya prosegue il cammino di Angelini Ventures finalizzato a individuare e sostenere idee innovative e ad alto contenuto tecnologico nel campo delle scienze della vita».

