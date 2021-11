Frida Kahlo conquista il podio in asta

Ascolta la versione audio dell'articolo

La casa d’asta ha puntato forte su Frida Kahlo. Il suo autoritratto «Diego y yo» del 1949 stimato tra 30-50 milioni di dollari, super garantito e con un’offerta irrevocabile, è diventato l’opera più costosa mai venduta all’asta di un artista latinoamericano, con un incasso di 34,9 milioni di dollari, entro la stima minima dunque. Il dipinto è stato battuto nell’incanto Modern Evening Auction del 16 novembre a New York da Sotheby’s che ha totalizzato 282,9 milioni di dollari. Il ritratto è stato acquisito dalla Collezione Eduardo F. Costantini, noto collezionista con un impegno di lunga data a sostegno dell’arte e degli artisti latinoamericani e fondatore di Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

Supera il marito

Il prezzo raggiunto dall’opera, un olio su masonite di 30 per 22,4 cm, ha più che triplicato il precedente record di 9,8 milioni di dollari, stabilito da un’opera del marito di Kahlo, Diego Rivera, nel 2019. La somma ha anche battuto il record d’asta per un’opera di Kahlo, «Dos desnudos en el bosque (la tierra misma)» del 1939 era stata aggiudicata a 8 milioni di dollari nel 2016, e si è posizionata come seconda opera al femminile più cara in asta dopo la natura morta floreale della pittrice statunitense Georgia O’Keeffe, “Jimson weed/ White flower no. 1” (1932), aggiudicata per 44,4 milioni di dollari da Sotheby’s a New York nel 2014. Per la casa d’aste il nuovo prezzo raggiunto: “pone Frida Kahlo al centro della scena tra i grandi titani della storia dell’arte”.

Icona pop

L’opera “Diego y yo” raffigura l’artista che guarda in lacrime lo spettatore; sovrapposta alla sua fronte c’è un’immagine del pittore Diego Rivera, che ha un terzo occhio. È stata venduta da un collezionista del Texas, di cui è stato proprietario per oltre 30 anni, acquistandola all’asta nel 1990 da Sotheby’s per 1,4 milioni di dollari, contro una stima di 800.000 dollari. Prima di quella vendita, apparteneva alla scrittrice e critica di Chicago Florence Arquin, che era amica di Rivera e Kahlo. Descrivendo l’opera come “emotivamente spoglia e complessa”, il presidente di Sotheby’s, Brooke Lampley, ha detto che “Diego y yo” è “un’opera determinante di uno delle artisti la cui influenza trascende il mondo delle belle arti per arrivare alla cultura pop”. Del resto lo status di Frida Kahlo come icona culturale globale è ormai indiscutibile.